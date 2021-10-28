學習司法官嗆「我北檢的」還加三字經 退訓法辦
韓姓學習司法官還沒培訓完成，酒後罵執勤中員警三字經，嗆「我台北地檢署檢察官」，依妨害公務送辦；司法官學院以品德學不及格為由，廢止韓的學員資格，讓他退訓。
韓姓男子剛通過司法官特考，原是司法官學院62期的學員。
韓本月10日在母親開設的餐廳聚會，和友人飲酒聊天，同桌友人突起衝突，其他用餐客人害怕報警，警方趕到現場處理。
與韓同行的2人，堅持互告傷害，被警方帶回隊部製作筆錄，韓姓學員不滿警方執法程序，對2名警員大罵三字經，嗆「我是台北地檢署檢察官，想怎樣啦？」
韓後來依妨害公務、公然侮辱等罪法辦，還被套上警用手銬。
司法官學院前天召開考評會，決議韓言行已經違反「司法官學院學員守則」，情節重大，將他的品德學識成績打為不及格，再依規定送訓委會審議通過，預計韓會由公務員保訓會核定，作成廢訓的處分。
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