噪音擾眠持鐵鎚敲死鄰居 國民法官同樣判無期徒刑

高雄王姓男子2017年因不滿承租套房的鄰居製造聲響干擾其睡眠，他登門理論爆發口角，憤而持鐵鎚狂擊對方致死，成了台南地院今年度第3場國民法官模擬法庭範例，經國民法官法庭審理後，今天下午做出「無期徒刑」的判決，竟與真實案件由職業法官所做成判決不謀而合。

這次國民法官法庭由庭長鄭彩鳳擔任審判長，陳振謙任陪席法官、陳貽明則為受命法官，再與6名國民法官、2位備位國民法官共同組成。台南地檢署派出檢察官謝欣如、黃慶瑋、王宇承，律師公會則派出律師陳寶華、王建強、王盛鐸參審，檢辯陣容堅強。

而模擬重大刑案是被告因鄰居長期製造噪音前往理論，嗣後憤而返家持鐵鎚前往重擊鄰居頭、臉部數十下，造成被害人頭、臉部受有27處鈍器重擊，並因頭、臉部多處撕裂傷及凹陷性骨折、外傷性瀰漫性軸突損傷與大量出血，造成神經性與低血容性休克而死亡。

然而，被告雖然認罪，但是抗辯「我沒有殺人的直接故意」，「我離去時，被害人還拿電風扇砸向我」。

模擬法庭為求擬真及釐清「被告是直接故意殺人，還是間接故意」爭點，特別邀請真實案件鑑定人法醫研究所法醫師潘至信擔任鑑定人，由檢辯對鑑定證人交互詰問。

面對法醫師使用投影片解說命案現場、解剖過程及鑑定結果，國民法官鮮少接觸血淋淋的現場及解剖後人體器官畫面頗為震驚，再看到被害人頭、臉部被重擊27處，且每一下都深及至骨，直接感受被告下手之重，以及被害人被殺害時所受痛苦程度。

國民法官也提問，頭部外傷看起來有無重疊的部分？被告下手時，有無曾經讓被害人有暫停的時間，還是連續性的一直攻擊？潘至信說，它非常的集中傷勢在頭頂、額部、左右側，後面沒有，非常集中；所以他估計時間是非常集中快速的。

國民法官詢問，有無可能中間有暫停的時間讓被害人去做抵抗？潘回答，從手臂的狀況，歸類在抵抗傷，但是行凶的長短，他認為很短且是連續的，才會那麼精準。