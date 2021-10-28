買私菸傳LINE給少校「處理一下」 少將陳敏華認罪

陳敏華（右）雖未購走私菸，但因部下牽連記大過，按規定一年內不能晉升，總統府以後功抵銷前過等方式，讓他順利占缺。圖／本報系資料照片

2019年爆發「國安私菸」案，總統蔡英文「永和」官邸警衛室上校前主任陳敏華督導不周被記大過；台北地方檢察署認定，陳替人代訂50條私菸，今處分陳緩起訴，期間1年，繳公庫4萬元，參加6小時法治教育課。

陳敏華於國安局內部自清時，否認購買私菸，不過，陳的同僚到案「咬」出曾請陳敏華向負責團購的前官邸侍衛室少校吳宗憲洽訂；檢方出示陳傳給吳「處理一下」的LINE對話證據，陳才認罪。

不過，陳敏華辯稱，50條菸是代人洽訂，依檢方自訂辦案標準，只要明知不能超額購買未稅菸卻下訂，即屬觸法，還是依違反稅捐徵法偵處，為強化陳的法治觀念，在緩起訴條件中，命陳去上法治教育課。

陳敏華是國防管理學院戰略班104年班學生，有嘉義大學管理學碩士學位，「國安私菸」案發生後，因督導不周被記1大過，2020年7月晉升為少將。

檢方已對總統府侍衛室「永和」警衛室少將主任林國欽、陳逸夫、「特勤郭雪芙」張嘉玲110人緩起訴，命繳公庫5000元到20萬元不等的緩起訴處分金，還有相關案件會陸續清理。

2019年7月11日到22日總統蔡英文出訪太平洋友邦島國返台，驚爆國安特勤人員利用總統專機夾帶萬條私菸闖關。

檢方火速分案、結案，2019年8月第1波起訴前官邸侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉、華航前空品處副總邱彰信共13人，追加起訴吳宗憲女性友人劉品纖；吳宗憲、張恒嘉今年6月一審依貪汙「以公用運輸工具裝載漏稅物品」罪判10年4月、10年2月，2人都已上訴，台灣高等法院下周開庭審理。