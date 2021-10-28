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母病了！鈕承澤性侵暫緩1個月發監 檢加強防逃

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

導演鈕承澤性侵女助理遭判刑4年，因母親生病，鈕遞狀請求暫緩發監，檢方查證後改期11月30日執行，並加強防逃機制。圖／聯合報系資料照
導演鈕承澤性侵女助理遭判刑4年，因母親生病，鈕遞狀請求暫緩發監，檢方查證後改期11月30日執行，並加強防逃機制。圖／聯合報系資料照

導演鈕承澤性侵劇組女助理，依強制性交罪判刑4年確定，鈕遷戶籍到花蓮縣，台北地檢署囑託花蓮地檢署代為執行，訂11月2日傳喚發監。鈕稱，因母親生病，遞狀請求暫緩發監，檢方查證後改期11月30日執行，並加強防逃機制。

鈕承澤執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕臨時取消會議，改邀友人到家聚會，藉機請劇組人員帶被害人到場；11月24日凌晨，劇組人員離開，被害人獨留鈕家。

鈕承澤在劇組離去後，將被害人強壓在沙發上，強脫衣褲，以手指插入她的下體，被害人事發後由室友陪同前往醫院驗傷採證，向警方報案。

鈕承澤一審時賠償被害人200多萬元，欲爭取緩刑失利，判有期徒刑4年，他提上訴還是維持原刑度，鈕承澤上訴三審，日前被駁回，判刑4年確定。

檢察官同意准許鈕承澤延後發監，並改期從11月2日變為11月30日到案，緩衝約1個月去安頓母親，不過，為防止鈕承澤逃匿，檢方已強化防逃密度。

花蓮 鈕承澤 性侵

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