時任礁溪副分局長涉縱放酒駕犯 今一審獲無罪

宜蘭縣政府警察局時任礁溪分局副分局長賴銘鴻遭同事檢舉，2019年5月被蔡姓議員關心後，指示張姓、許姓員警釋放一名撞警車的莊姓酒駕騎士；檢方依縱放人犯罪起訴3人。宜蘭地方法院今一審判決出爐，合議庭認為3人逮捕的莊男，不構成縱放人犯的構成要件，因此均判無罪，檢方表示，待收到法院判決文，再行研議是否上訴；賴銘鴻低調不回應。

莊男2019年5月3日晚間7點多酒駕上路，行經頭城鎮中崙路、玉龍路二段遇到許姓員警攔查，結果他擔心被逮，不只騎車加速逃逸，還與警車發生碰撞。

起訴書指出，莊男酒測值0.15，時任礁溪派出所的許姓、張姓員警依妨害公務、公共危險罪嫌，將其以現行犯逮捕，並帶回派出所偵辦。

案發後，蔡姓縣議員接獲莊父請託關心，並找來時任礁溪警分局副分局長賴銘鴻處理。賴銘鴻認為，莊男是因閃避不慎而擦撞警車、非蓄意衝撞，並不構成妨害公務罪，加上此次事故是警方攔查所致，不屬於一般交通事故，因此要求兩名承辦員警無須移送。

有同事後來看不下去，檢具相關事證，向警政署、宜蘭縣調查站舉報，全案才曝光。檢方偵訊時，賴銘鴻否認疏縱人犯，並供稱警政署函釋攔檢行為不算交通事故，是因警方攔查才會摔倒，應以行政罰開單，許姓、張姓員警均否認縱放人犯。

檢方認為，莊男已被上銬逮捕，依刑事訴訟法規定，警方應解送檢察官，賴明鴻和許姓、張姓員警沒有自行釋放權限，因此依縱放人犯罪嫌起訴涉案3人；檢方指出，兩名員警是賴銘鴻的下屬，是屈於長官命令，而非圖謀個人不法利益，請求法官量處適當刑度。