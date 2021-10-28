林益世6000萬賄款交彭愛佳藏放罰400萬 提抗罰敗訴

前行政院秘書長林益世（左）與妻子彭愛佳（右）。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

前行政院秘書長林益世收取爐渣業者陳啟祥賄賂至少6000萬元，因未依公職人員財產申報法向監察院申報，裁處最高罰鍰400萬元；林不服，提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院審理，今天判林敗訴。可上訴。

林益世2010年擔任立法委員時，向陳啟祥收賄至少6000萬元，一部分交由母親沈若蘭保管，部分藉配偶彭愛佳等親人租用銀行保管箱藏匿，並未於當年12月30日財產申報時揭露。

2012年6月26日，陳啟祥向最高檢察署前特別偵查組自首，林益世認為，監察院因此罰他400萬元違法，訴願後，打行政訴訟救濟。

判決說，公職人員借他人名義隱匿財務，或藉其他手法增加財務，都屬於「故意隱匿財產為不實之申報」所規範，隱匿財務妨礙人民知的權利，有加重處罰的必要。

監察院認為林益世未據實申報的外幣財產，折算台幣約6000萬元，錢在財產申報日由沈若蘭交給彭愛佳等人，再存放於銀行的保管箱，提高財產資訊的不透明度，現金不論是否出於陳啟祥所交付，林都具申報義務。

判決說，林益世不僅沒有申報，還交付給他人，監察院因林益世故意隱匿而裁處法定最高罰鍰400萬元，為於法有據，應予維持，駁回林益世的抗罰聲請。