聽新聞
test
0:00 / 0:00
林益世6000萬賄款交彭愛佳藏放罰400萬 提抗罰敗訴
前行政院秘書長林益世收取爐渣業者陳啟祥賄賂至少6000萬元，因未依公職人員財產申報法向監察院申報，裁處最高罰鍰400萬元；林不服，提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院審理，今天判林敗訴。可上訴。
林益世2010年擔任立法委員時，向陳啟祥收賄至少6000萬元，一部分交由母親沈若蘭保管，部分藉配偶彭愛佳等親人租用銀行保管箱藏匿，並未於當年12月30日財產申報時揭露。
2012年6月26日，陳啟祥向最高檢察署前特別偵查組自首，林益世認為，監察院因此罰他400萬元違法，訴願後，打行政訴訟救濟。
判決說，公職人員借他人名義隱匿財務，或藉其他手法增加財務，都屬於「故意隱匿財產為不實之申報」所規範，隱匿財務妨礙人民知的權利，有加重處罰的必要。
監察院認為林益世未據實申報的外幣財產，折算台幣約6000萬元，錢在財產申報日由沈若蘭交給彭愛佳等人，再存放於銀行的保管箱，提高財產資訊的不透明度，現金不論是否出於陳啟祥所交付，林都具申報義務。
判決說，林益世不僅沒有申報，還交付給他人，監察院因林益世故意隱匿而裁處法定最高罰鍰400萬元，為於法有據，應予維持，駁回林益世的抗罰聲請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言