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哀兵「媽媽牌」奏效！花檢准了 鈕承澤延至11月30日入監

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

導演鈕承澤以安頓病母為由，盼能延後入監，花蓮地檢署同意11月30日執行。本報資料照
導演鈕承澤以安頓病母為由，盼能延後入監，花蓮地檢署同意11月30日執行。本報資料照

導演鈕承澤於2018年涉嫌性侵劇組工作人員，被判刑4年定讞，原訂於11月2日執行，但鈕承澤已把戶籍遷到花蓮，要在花蓮服刑，更提供母親診斷證明書，表示要照顧年邁的母親，盼能延緩入監。花蓮地檢署同意將發監日期延後至11月30日，並啟動防逃相關機制。

鈕承澤在執導電影「跑馬」期間，趁著晚上劇組其他人員離去後，留下擔任美術組員工，不顧被害女子反抗，因無法勃起，最後以手指性侵得逞，女子事後在室友陪同下，憤而報警驗傷。

雖然鈕承澤在法院審理期間，賠償200萬元，與被害人和解，但因為辯稱女方對他有好感，否認犯罪，仍被認定沒有悔悟之心，一、二審皆依強制性交罪判刑4年，最高法院駁回上訴定讞，確定要入獄服刑。

外界猜測，鈕承澤想避開媒體，早已將戶籍遷到花蓮，並以母親病情為由，向檢方提交診斷證明書，並具狀聲請在花蓮入監服刑及改期執行。花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，考量人道及刑罰執行效能，同意將發監日期改為11月30日，同時啟動防逃機制。

花蓮 性侵 鈕承澤

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