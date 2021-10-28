快訊

史普尼克衝擊？美軍總長證實的「中國極音速飛彈危機」

議員千金遭控販毒還秀名片 本人出面還原過程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／收容人頭顱破裂家屬質疑遭私刑 中所澄清因癲癎受傷

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

酒駕二犯的何姓男子被判刑4月定讞，經發監台中看守所執刑，入所第二天何的頭部受重傷，何的妻子楊婦懷疑丈夫遭動用私刑，致頭部受傷，9月間告發台中看守所涉嫌重傷害罪，並不滿看守所刁難家屬面會、及退回家屬寫給何的書信，今天下午楊婦由台中市議員羅廷瑋陪同下，到台中地檢署遞陳情書，要求檢方詳查，還何男公道，由書記官長林希美安排至為民服務中心遞陳情書。

台中看守所副所長呂銑燦表示，收容人何男（52歲）在該所，疑因癲癎發作跌倒受傷，經送醫院治療，事後調出案發時的錄影畫面，讓家屬來看錄影畫面，家屬無異議，所方並將錄影畫面提供給檢方。

至於楊婦質疑所方不讓家屬面會，副所長呂銑燦指出，何姓收容人在醫院治療期間，適逢新冠肺炎期間，所方加強防疫，避免疫情傳染，家屬要去醫院探視，要做快篩，必須先至該所辦理手續，並非故意刁難。

副所長呂銑燦又說，家屬寫給何姓收容人的書信，經所方人員檢查，發現書信中夾著護身平安符，而平安符上繫著1條紅繩，依規定繩索屬違禁物不能入所，因此退回家屬寫給收容人的信，並非故意刁難。

市議員羅廷瑋表示，接獲何男的妻子楊婦陳情，指稱她丈夫在入所的第2天，即8月25日不知何原因受傷害頭顱破裂，且右腦腦漿位移的重症，當時醫生告訴她說「這個人救不活了，就算救活也成了植物人」，讓她及兒子傷心欲絕。

楊婦表示，丈夫後來奇蹟式的醒來，告訴她說「我被人打了」，但卻說不出打他的人是誰。且看守所人員百般刁難不讓家屬面會，甚至退回家屬與何的的書信，並且將重症的何男移回台中看守所，又移置培德醫院療養區。

市議員羅廷瑋今天下午陪同楊婦及支持者，到台中地檢署遞陳情書，指控台中看守所惡毒傷害受刑人，並且掩蓋真相欺騙家屬擺脫責任，置何男生死於不顧，百般刁難家屬，並要求親人將受重傷的何男帶回保外就醫，百般刁難不讓家屬面會，退回家屬的信。而何男向妻子透露「在看守所被施暴」，因此請檢察官詳查，以釐清案情。

台中地檢署書記官長林希美，陪同楊婦及市議員羅廷瑋至該署為民服務中心，由楊婦遞陳情狀，希望檢察官加速追查，林書記官長表示檢察官已函查資料，檢方不會吃案。

酒駕二犯的何姓男子，被依公共危險罪判刑4月，在台中看守所執刑期間，何的妻子楊婦（圖左二）懷疑丈夫遭動用私刑，致頭部受傷，告發台中看守所涉嫌重傷害罪，並不滿看守所刁難家屬面會、及退回家屬寫給何的書信。記者白錫鏗／攝影
酒駕二犯的何姓男子，被依公共危險罪判刑4月，在台中看守所執刑期間，何的妻子楊婦（圖左二）懷疑丈夫遭動用私刑，致頭部受傷，告發台中看守所涉嫌重傷害罪，並不滿看守所刁難家屬面會、及退回家屬寫給何的書信。記者白錫鏗／攝影
酒駕二犯的何姓男子，被依公共危險罪判刑4月，在台中看守所執刑期間，何的妻子楊婦（圖左一）懷疑丈夫遭動用私刑，致頭部受傷，告發台中看守所涉嫌重傷害罪，今天下午至中檢遞陳情書。記者白錫鏗／攝影
酒駕二犯的何姓男子，被依公共危險罪判刑4月，在台中看守所執刑期間，何的妻子楊婦（圖左一）懷疑丈夫遭動用私刑，致頭部受傷，告發台中看守所涉嫌重傷害罪，今天下午至中檢遞陳情書。記者白錫鏗／攝影
酒駕二犯的何姓男子（如圖），被依公共危險罪判刑4月，在台中看守所執刑期間，何的妻子楊婦懷疑丈夫遭動用私刑，致頭部受傷，告發台中看守所涉嫌重傷害罪，並不滿看守所刁難家屬面會、及退回家屬寫給何的書信。圖／何的家屬提供
酒駕二犯的何姓男子（如圖），被依公共危險罪判刑4月，在台中看守所執刑期間，何的妻子楊婦懷疑丈夫遭動用私刑，致頭部受傷，告發台中看守所涉嫌重傷害罪，並不滿看守所刁難家屬面會、及退回家屬寫給何的書信。圖／何的家屬提供

情書 檢察官 新冠肺炎

延伸閱讀

國民黨文傳會21人副主委團成形 長跑好手林義傑獲任命

扁女婿趙建銘入監第一晚 吃三菜一湯住雜居房

黃國書宣布不再連任 藍綠可能推年輕議員對壘

女嬰「頭部撞擊重創亡」保母遭私刑報復　鳳梨發聲了！

相關新聞

哀兵「媽媽牌」奏效！花檢准了 鈕承澤延至11月30日入監

導演鈕承澤於2018年涉嫌性侵劇組工作人員，被判刑4年定讞，原訂於11月2日執行，但鈕承澤已把戶籍遷到花蓮，要在花蓮服刑...

林益世6000萬賄款交彭愛佳藏放罰400萬 提抗罰敗訴

前行政院秘書長林益世收取爐渣業者陳啟祥賄賂至少6000萬元，因未依公職人員財產申報法向監察院申報，裁處最高罰鍰400萬元...

時任礁溪副分局長涉縱放酒駕犯 今一審獲無罪

宜蘭縣政府警察局時任礁溪分局副分局長賴銘鴻遭同事檢舉，2019年5月被蔡姓議員關心後，指示張姓、許姓員警釋放一名撞警車的...

控幼兒園涉虐兒違法超收 竹縣議員告縣長圖利包庇

新竹縣議員余筱菁踢爆竹北有幼兒園集團多次超收，其中一間甚至還有虐兒及無照教師的情況，更帶著受害家長今天到縣府前召開記者會...

影／收容人頭顱破裂家屬質疑遭私刑 中所澄清因癲癎受傷

酒駕二犯的何姓男子被判刑4月定讞，經發監台中看守所執刑，入所第二天何的頭部受重傷，何的妻子楊婦懷疑丈夫遭動用私刑，致頭部...

台南安平幫派凶殺案開庭審理 死者妻子：「只求一個真相」

台南市安平區今年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。