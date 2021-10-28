影／收容人頭顱破裂家屬質疑遭私刑 中所澄清因癲癎受傷

酒駕二犯的何姓男子被判刑4月定讞，經發監台中看守所執刑，入所第二天何的頭部受重傷，何的妻子楊婦懷疑丈夫遭動用私刑，致頭部受傷，9月間告發台中看守所涉嫌重傷害罪，並不滿看守所刁難家屬面會、及退回家屬寫給何的書信，今天下午楊婦由台中市議員羅廷瑋陪同下，到台中地檢署遞陳情書，要求檢方詳查，還何男公道，由書記官長林希美安排至為民服務中心遞陳情書。

台中看守所副所長呂銑燦表示，收容人何男（52歲）在該所，疑因癲癎發作跌倒受傷，經送醫院治療，事後調出案發時的錄影畫面，讓家屬來看錄影畫面，家屬無異議，所方並將錄影畫面提供給檢方。

至於楊婦質疑所方不讓家屬面會，副所長呂銑燦指出，何姓收容人在醫院治療期間，適逢新冠肺炎期間，所方加強防疫，避免疫情傳染，家屬要去醫院探視，要做快篩，必須先至該所辦理手續，並非故意刁難。

副所長呂銑燦又說，家屬寫給何姓收容人的書信，經所方人員檢查，發現書信中夾著護身平安符，而平安符上繫著1條紅繩，依規定繩索屬違禁物不能入所，因此退回家屬寫給收容人的信，並非故意刁難。

市議員羅廷瑋表示，接獲何男的妻子楊婦陳情，指稱她丈夫在入所的第2天，即8月25日不知何原因受傷害頭顱破裂，且右腦腦漿位移的重症，當時醫生告訴她說「這個人救不活了，就算救活也成了植物人」，讓她及兒子傷心欲絕。

楊婦表示，丈夫後來奇蹟式的醒來，告訴她說「我被人打了」，但卻說不出打他的人是誰。且看守所人員百般刁難不讓家屬面會，甚至退回家屬與何的的書信，並且將重症的何男移回台中看守所，又移置培德醫院療養區。

市議員羅廷瑋今天下午陪同楊婦及支持者，到台中地檢署遞陳情書，指控台中看守所惡毒傷害受刑人，並且掩蓋真相欺騙家屬擺脫責任，置何男生死於不顧，百般刁難家屬，並要求親人將受重傷的何男帶回保外就醫，百般刁難不讓家屬面會，退回家屬的信。而何男向妻子透露「在看守所被施暴」，因此請檢察官詳查，以釐清案情。