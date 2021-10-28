快訊

直播／又傳機師染疫恐突破性感染？ 指揮中心下午2時記者會

加碼券繼續槓！33組苦主哭了「從去年就沒中過」 00號人命運大翻身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安私菸案陳敏華被記過仍晉少將 現被查出也買了50條菸 檢方緩起訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

2019年爆發「國安私菸」案，總統府警衛室上校前主任陳敏華記大過，但仍晉升少將；檢方經數波結案，又認定陳團購50條私菸逃漏稅，陳認罪、繳公庫4萬元，台北地方檢察署今天處分陳緩起訴，期間1年。

陳敏華是國防管理學院戰略班104年班，有嘉義大學管理學碩士學位，私菸案發生後因督導不周被記大過，但2020年還是晉升少將摘星。

檢方已對總統府侍衛室「永和」警衛室少將主任林國欽、陳逸夫、「特勤郭雪芙」張嘉玲110人緩起訴，命繳公庫5000元到20萬元不等的緩起訴處分金。

陳敏華被認定私購50條未稅菸品，依台北地檢署自訂「單純購菸有緩起訴機會」的辦案標準，處分陳敏華緩起訴，緩起訴時間1年，在期限內要繳公庫4萬元，再加上上6小時的法治教育課程。

2019年7月11日到22日蔡英文總統出訪太平洋友邦島國返台，驚爆國安特勤人員利用專機夾帶私菸闖關弊案。

檢方火速分案、結案，2019年8月第1波起訴前官邸侍衛室少校吳宗憲、華航前空品處副總邱彰信等13人，追加起訴吳宗憲的女性友人劉品纖，再清理積案，將涉案情節相對輕微者處分緩起訴。

總統府永和警衛室主任陳敏華，前年因走私案記大過，卻不到一年晉升少將，蔡英文總統（左二）席將官晉任布達及授階典禮。圖／聯合報系資料照片
總統府永和警衛室主任陳敏華，前年因走私案記大過，卻不到一年晉升少將，蔡英文總統（左二）席將官晉任布達及授階典禮。圖／聯合報系資料照片

私菸 陳敏華 國安

延伸閱讀

海關查扣國安私菸9797條 少校吳宗憲索賠708萬敗訴

認了曾喝酒誤事！吳宗憲誇張醉後行徑曝光

賴薇如得罪圈內人！道歉沒用「遭冷嗆封殺」　吳宗憲秒露尷尬臉

余祥銓懺悔夜店打人 吳宗憲趁機招認意外點火

相關新聞

隨機刺死孝子判死！王秉華頻抄佛經給法官 民事判賠1600萬元

男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機殺死路邊的林姓機車騎士，王稱符合自首、聲請精神鑑定求減刑，但一審判他死刑，褫奪公權...

國安私菸案陳敏華被記過仍晉少將 現被查出也買了50條菸 檢方緩起訴

2019年爆發「國安私菸」案，總統府警衛室上校前主任陳敏華記大過，但仍晉升少將；檢方經數波結案，又認定陳團購50條私菸逃...

餐桌突冒石斑魚「加菜」 誰送的？老公崩潰揪偷情真相

高雄60多歲的婦人買水果買到和水果攤老闆譜出黃昏戀，去年1月至6月，老公發現婦人常常不交代行程就出門，回來不是帶著水果就...

花檢抗告成功 高分院撤銷李義祥60萬元交保發回重裁

0402太魯閣號撞車出軌案被告李義祥、華文好，羈押逾半年後被花蓮地方法院裁定交保，檢方不服提起抗告，花蓮高分院今撤銷，發...

大安分局偵查小隊長栽黑槍「假破案」 檢察官求處重刑

台北市警大安分局偵查隊小隊長趙俊明教唆線民賣槍後逮人，吳姓買家被偵訊時，趙逼吳改口供，趙教唆賣槍過程還被PO網。台北地方...

台商在泰染疫拿假陰性證明返台 桃檢依偽造文書起訴

中央流行疫情指揮中心5月4日公布6例境外移入確診，包括2日從泰國入境的50多歲沈姓台商（案1149），他入境體溫達38....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。