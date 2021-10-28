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國安私菸案陳敏華被記過仍晉少將 現被查出也買了50條菸 檢方緩起訴
2019年爆發「國安私菸」案，總統府警衛室上校前主任陳敏華記大過，但仍晉升少將；檢方經數波結案，又認定陳團購50條私菸逃漏稅，陳認罪、繳公庫4萬元，台北地方檢察署今天處分陳緩起訴，期間1年。
陳敏華是國防管理學院戰略班104年班，有嘉義大學管理學碩士學位，私菸案發生後因督導不周被記大過，但2020年還是晉升少將摘星。
檢方已對總統府侍衛室「永和」警衛室少將主任林國欽、陳逸夫、「特勤郭雪芙」張嘉玲110人緩起訴，命繳公庫5000元到20萬元不等的緩起訴處分金。
陳敏華被認定私購50條未稅菸品，依台北地檢署自訂「單純購菸有緩起訴機會」的辦案標準，處分陳敏華緩起訴，緩起訴時間1年，在期限內要繳公庫4萬元，再加上上6小時的法治教育課程。
2019年7月11日到22日蔡英文總統出訪太平洋友邦島國返台，驚爆國安特勤人員利用專機夾帶私菸闖關弊案。
檢方火速分案、結案，2019年8月第1波起訴前官邸侍衛室少校吳宗憲、華航前空品處副總邱彰信等13人，追加起訴吳宗憲的女性友人劉品纖，再清理積案，將涉案情節相對輕微者處分緩起訴。
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