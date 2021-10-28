Tesla前年突降價百萬 台灣7買家虧慘提告一審遭法院駁回
2019年3月1日Tesla執行長Elon Musk宣布大幅調降Tesla售價，台灣有7位消費者在宣布半年前購入377萬至530萬不等的Tesla，認為權益受損，要求Tesla賠償57萬至162萬不等價差。士林地方法院審結，認為台灣Tesla無法公布Elon Musk研擬中的降價策略，公布降價後，也予以該段時間買車者補償方案，只是7人不符資格，駁回7人告訴。可上訴。
黃姓男子、羅姓男子、葉姓女子、陳姓男子、戴姓女子、鞠姓女子、闕姓男子7人，2018年下半年至2019年1月間分別購買價位377萬至530萬不等的Tesla Model S 75D、 Tesla Model X 75D、 Tesla Model X 100D電動車。
7人主張，2019年3月1日，台灣Tesla大幅調降車價，Tesla Model S 75D從330萬調價至245萬，Tesla Model X 75D從383萬調降至231萬， Tesla Model X 100D從461萬調降至278萬。
7人認為，台灣Tesla降價前經財務成本經算、檢討、決策至公告，時間需數個月至半年，而其買車不到半年，台灣Tesla卻未在簽約時告知將降價訊息，或給予優惠加購配件方案、補償方案，違反消費者保護法、公平交易法第25條、民法第184條第2項。7人向台灣Tesla請求57萬至162萬不等的價差。
台灣Tesla反駁，總公司是2019年2月才考慮降價，台灣Tesla並未參與決策討論，依企業經營常態，研擬中售價方案或優惠是營業秘密，本就不會在確定前任意公告。
台灣Tesla舉證Elon Musk2019年2月傳送的內部郵件，Elon Musk認為，Tesla對大多數人來說太貴，決定將全世界銷售改為線上銷售，並關閉實體店面，減低銷售及行銷經費。
法官認為，美商Tesla在2月時仍在研商降價事宜，若企業將內部研議中價格揭露，等於將未確定資訊流入市場，易造成他人用未確定訊息營造商品即將漲價情形，導致搶購，影響市場交易不安全性。
另外，Tesla降價後的應對措施為3月1日前簽約、3月1日後交車的消費者，可重新訂車在予以折扣，有適度維護消費者權益，指示7人不符合該資格。
法官審結，台灣Tesla並無違反公平交易法第25條、民法第184條第2項，也無違反消保法中保護消費者的健康、安全，駁回7人告訴，可上訴。
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