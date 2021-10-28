碩士一句「有牌的流氓」辱警 纏訟2年賠3萬獲緩刑

桃園陳姓男子不服交通取締，辱罵桃園蘆竹分局李姓員警「有牌的流氓」，當場被依妨害公務罪嫌逮捕送辦，桃園地院一審簡易庭判陳拘役50日，李員不服請求檢察官上訴，主張陳犯後沒道歉，二審合議庭審酌，陳已賠李3萬元調解成立，維持一審量刑，並宣告陳男緩刑2年，全案確定。

檢警調查，陳男（50歲）2019年11月26日晚上6點多，在蘆竹區中正路不服南崁派出所李姓員警取締交通違規，為表達自身不滿竟當場對李員辱罵「你是有牌的流氓」等語；檢方依妨害公務侮辱公務員罪嫌將陳男向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院一審簡易庭認為，陳男是50歲、碩士學位成年人，只因不服交通取締就出言「有牌的流氓」侮辱員警，已妨害警方公務執行而侵害國家法益，並損及執勤員警私人名譽侵害個人法益，犯後未取得員警諒解，難認態度良好，去年3月4日依侮辱公務員罪判陳拘役50日。

李員請求檢察官上訴，表示陳男犯後迄今沒向他或是向警局表示歉意，也沒求和解機會，認為陳蔑視公權力行為甚囂。

二審合議庭認為，原審認事用法俱無違誤，量刑亦屬允當，應予維持，今年3月5日陳男和李員調解成立，並已依約賠償李3萬元。