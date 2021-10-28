籃球教練是匹狼！視訊要求看國中女學生自慰邊打手槍

台南市某國中高姓籃球隊教練要求15歲少女視訊自慰，稱「把手指放在陰道，要扣」，少女母親發現異狀報警，一審依引誘少年做猥褻行為供人觀覽罪判6月徒刑，台灣高等法院今仍判6月徒刑，宣告緩刑3年。

判決指出，高擔任國中籃球隊教練，前年6月9日下午2時許以IG跟少女視訊通話，稱「敢不敢脫光衣服視訊」，再脫光自己的衣服自慰；少女將視訊關閉。

高事隔一小時再度打電話給少女，要求少女脫掉衣服，少女依指示脫內褲至下半身全裸，高又向少女說「敢不敢自慰，把手指放在陰道，要扣，把鏡頭放在下體附近，拍給我看」等語。

少女聽從指示自慰，高邊看視訊邊打手槍約10分鐘，事後少女母親瀏覽IG帳號發現異狀，報警處理。