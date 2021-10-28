他與少女看A片趁機猥褻 逃10年落網判刑10個月

邵男於2011年在住處房間內，播放A片與13歲智障少女小如（化名）共同觀賞，因慾火難耐，撫摸被害人的胸部及下體，經警方移送偵辦，邵男展開逃亡，至去年初落網，台中高分院合議庭以邵男躲藏近10年的時間，耗費偵查能量外，也使法院浪費不必要的司法資源，依加重強制猥褻罪判刑10月。可上訴。

判決書指出，邵男明知小如領有中度智障身心障礙手冊，且未滿14歲，於2011年4月30日中午12時，在中市他住處房間內，先播放A片（即色情影片）與小如一同觀覽後，因慾火難耐，且見小如未明確拒絕，接續以手撫摸少女胸部及下體，而猥褻被害少女得逞1次。經警方移送偵辦。

邵男坦承明知被害人小如未滿14歲，且是中度智能障礙者，而與少女一同觀覽A片（即色情影片），但辯稱「我欲以手撫摸她的胸部及下體時，因為她拒絕，所以沒有摸到」，二審不採信，予以判刑。