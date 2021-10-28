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花蓮高分院撤銷李義祥交保 王薇君：勿讓李有脫逃機會

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

0402太魯閣號撞車出軌案被告李義祥、華文好，在26日被花蓮地方法院裁定交保，檢方提起抗告，花蓮高分院今天撤銷，發回重裁。罹難者家屬代言人王薇君說，事故造成49人死亡，李義祥60萬交保，等於1條人命才1萬多元，太不值得，認為撤銷交保是實現司法正義，勿讓李有脫逃的機會。

花蓮地方法院指出，太魯閣案相關證人均已到庭交互詰問完畢，依目前訴訟進度，認為給予李義祥和華文好一定的處分，應足以對其形成拘束力，無繼續羈押必要，於26日裁定李義祥60萬元交保，華文好責付予受責付人，2人皆限制住居，限制出境、出海8個月。地檢署認為此事故造成重大傷亡，裁定不符比例原則，依法提起抗告，高分院今撤銷裁定，發回地院重裁。

剛與家屬通完電話的王薇君說，感謝檢察官體諒家屬的心情，站在受害家屬這一邊，實現司法正義。痛批這麼嚴重的事故，李義祥背負49條人命，只要60萬元就能交保，平均等於1條人命1萬多元，對家屬來說非常不能接受，若李義祥因此脫逃，「國家要承擔嗎？」

王薇君表示，即使在刑法上，李義祥的罪刑不重，但在民事上也要讓他負起責任，而非國家承擔的風險，不要李義祥有逃脫的任何機會，這是家屬共同的心聲。此外，她說，太魯閣事故是國家層級的事情，卻沒有看到中央單位友善積極的對待，這點感到很遺憾。

花蓮地方法院裁定李義祥60萬元交保，檢方提起抗告，今天高分院撤銷裁定。圖／報系資料照
花蓮地方法院裁定李義祥60萬元交保，檢方提起抗告，今天高分院撤銷裁定。圖／報系資料照
太魯閣罹難者家屬代言人王薇君說，事故造成49人死亡，李義祥60萬交保，等於1條人命才1萬多元，太不值得，請法官勿讓李有脫逃的機會。記者王思慧／攝影
太魯閣罹難者家屬代言人王薇君說，事故造成49人死亡，李義祥60萬交保，等於1條人命才1萬多元，太不值得，請法官勿讓李有脫逃的機會。記者王思慧／攝影
太魯閣事故造成重大死傷，高分院認為李義祥、華文好有逃亡之虞，撤銷交保裁定。圖／報系資料照
太魯閣事故造成重大死傷，高分院認為李義祥、華文好有逃亡之虞，撤銷交保裁定。圖／報系資料照

李義祥 太魯閣撞車事故

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