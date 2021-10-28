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餐桌突冒石斑魚「加菜」 誰送的？老公崩潰揪偷情真相

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄60多歲的婦人買水果買到和水果攤老闆譜出黃昏戀，去年1月至6月，老公發現婦人常常不交代行程就出門，回來不是帶著水果就是石斑魚，每次追問只得到「朋友送的」答案，老公起疑查看妻子手機，發現妻子果然和水果攤老闆有一腿，他暗中和家人蒐證，果然拍到兩人踏入旅館，老公崩潰向兩人求償100萬元，高雄地方法院認定兩人侵害老公配偶權，判賠25萬。

判決指出，出軌的婦人與老公結婚42年，去年初開始，老公發現餐桌上不時出現貴重的石斑魚，連平時初一、十五拜拜才會買的高價水果，也常常出現在家裡，由於石斑、水果平時都不是老婆會買的食材，老公起疑追問「誰送的？」只得到「朋友送的」答案。

由於每次妻子出門都不交代行程，還被他撞見坐上水果攤老闆的轎車或機車，老公疑惑之下查看妻子手機，才發現結婚42年的妻子，竟與水果攤老闆譜出黃昏戀，對方甚至還會吃醋他與老婆的床第之事，教婦人「跟你老公做的時侯一次收4000當房租」。

後來婦人老公、女兒、女婿暗中調查兩人戀情。婦人也發現行蹤遭家人監控，為了避免留下證據，水果攤老闆還教婦人把通聯記錄刪除「別讓老公知道我有打電話給你」，婦人雖然擔心「他們都有錄音要放給我聽，四周圍都有人在偷監視，還拍到我們進去旅社」，但水果攤老闆反嗆「有證據再說，通姦無罪」。

後來崩潰的老公拿著手機對話紀錄，對婦人、水果攤老闆提告求償100萬；水果攤老闆出庭時反駁，稱他們倆人只是在聊天、開玩笑，婦人跟她老公生活美滿，沒有侵害到兩人配偶權。但婦人審理時卻承認有和水果攤老闆交往，她也記不清發生過幾次性行為，「要賠多少交給法院決定」。

高雄地方法院法官根據手機對話內容，認為兩人對話不像聊天、開玩笑，還曾提到「打炮」一事，因此依相關事證，不採信水果攤老闆說法，認定他和婦人有逾越男女分際的交往，侵害的婦人老公的配偶權，因此判兩人連帶賠償25萬元。可上訴。

高雄一名婦人回家常常帶上石斑魚、水果，老公起疑追查發現妻子竟偷吃水果攤老闆，還被家人拍到兩人共赴旅館畫面，因此崩潰求償100萬元。示意圖。記者張議晨／攝影
高雄一名婦人回家常常帶上石斑魚、水果，老公起疑追查發現妻子竟偷吃水果攤老闆，還被家人拍到兩人共赴旅館畫面，因此崩潰求償100萬元。示意圖。記者張議晨／攝影

結婚 出軌 性行為

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