妻懷孕...他在外與少女嘿咻 判刑3個月不得易科罰金

林姓建築工3年前結識15歲少女小如（化名），在未違反少女的意願下，2人發生性關係，經小如父親發現報警處理，被害少女在案發後罹憂鬱症，而林男已婚，有1歲多、2個月的年幼子女須扶養，且妻子又已懷孕，台中地院依妨害性自主罪將林判刑3個月，不得易科罰金。

法官以林男所犯的罪，非屬最重本刑5年以下有期徒刑的罪，縱受6個月以下有期徒刑宣告，與刑法規定得易科罰金要件不符，而不能易科罰金，自不能諭知易科罰金的折算標準，雖不得易科罰金，仍依規定聲請易服社會勞動。

判決書指出，林男於2018年7、8月間，經由臉書結識15歲少女小如，成為男女朋友，明知小如未成年，於同年8月間凌晨，在位於台中市西區的宿舍客廳，於不違反小如意願狀況下，與少女嘿咻。經小如的父親發現報警處理。