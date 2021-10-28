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妻懷孕...他在外與少女嘿咻 判刑3個月不得易科罰金

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

林姓建築工3年前結識15歲少女小如（化名），在未違反少女的意願下，2人發生性關係，經小如父親發現報警處理，被害少女在案發後罹憂鬱症，而林男已婚，有1歲多、2個月的年幼子女須扶養，且妻子又已懷孕，台中地院依妨害性自主罪將林判刑3個月，不得易科罰金。

法官以林男所犯的罪，非屬最重本刑5年以下有期徒刑的罪，縱受6個月以下有期徒刑宣告，與刑法規定得易科罰金要件不符，而不能易科罰金，自不能諭知易科罰金的折算標準，雖不得易科罰金，仍依規定聲請易服社會勞動。

判決書指出，林男於2018年7、8月間，經由臉書結識15歲少女小如，成為男女朋友，明知小如未成年，於同年8月間凌晨，在位於台中市西區的宿舍客廳，於不違反小如意願狀況下，與少女嘿咻。經小如的父親發現報警處理。

法官審酌，林男戕害少女成長，致被害少女患有憂鬱症，林所為造成少女心理傷害，影響日後對於兩性關係正確認知。而林男為建築工人，月收入約3至4萬元，有1歲多、2個月的未成年子女須扶養，目前太太懷孕中，兼衡林的犯罪動機‧手段、所生危害，終能坦認犯行，但迄未與被害人成立調解，予以判刑。

林姓建築工3年前結識15歲少女，2人發生性關係，而林男已婚，有1歲多、2個月的年幼子女須扶養，且妻子又已懷孕，台中地院依妨害性自主罪將林判刑3個月，不得易科罰金。圖／本報資料照
林姓建築工3年前結識15歲少女，2人發生性關係，而林男已婚，有1歲多、2個月的年幼子女須扶養，且妻子又已懷孕，台中地院依妨害性自主罪將林判刑3個月，不得易科罰金。圖／本報資料照

憂鬱症 未成年 建築

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