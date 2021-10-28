花檢抗告成功 高分院撤銷李義祥60萬元交保發回重裁

0402太魯閣號撞車出軌案被告李義祥、華文好，羈押逾半年後被花蓮地方法院裁定交保，檢方不服提起抗告，花蓮高分院今撤銷，發回地院重裁。高分院指出，本案情節嚴重，兩人犯罪嫌疑重大，且都有逃亡之虞，且雖然主要證人已詰問完畢，仍有調查其他證據可能，有保全被告、確保到庭的必要性，原則上認為兩人仍有繼續羈押必要。

台鐵408太魯閣號列車4月2日在花蓮大清水隧道撞車出軌，造成49人死亡、逾200人受傷，當時在現場施工、涉嫌肇事的李義祥和外籍移工華文好涉及過失致死、公共危險等罪嫌遭羈押，花蓮地院本月22日裁定李義祥以60萬元交保、華文好限制出境責付，花蓮地檢署不服，依法提出抗告。

花蓮高分院今天發布新聞稿，撤銷發回原審另為裁定，主要理由為，兩人涉嫌重大，且華文好案發後即騎車逃亡，丟棄SIM卡，且逾期居留多年，住居、職業不定等，而責付效力有限性，無積極證據足認受責付人對於華文好有明確、足夠的避免逃亡支配力、監督力。

至於李義祥，因本案死傷嚴重，涉及被害人數十條性命，李可能會被判處相當重的刑責，加上後續高額民事求償，以及有相當資力，足以支應可能的逃亡計畫，及其另涉有肇事逃逸犯行，可見，李義祥仍有為逃避處罰而有所在不明的可能性。

高分院認為，此案情節非常嚴重、兩人逃亡之虞明顯，原則上應認有繼續羈押必要性。即使主要證人業已詰問完畢，但依目前訴訟進程，仍有調查其他證據的可能性（如勘驗現場），及訊問被告釐清事實的必要性，足見，本案仍有保全被告，確保到庭的必要性。

另外，審酌將來預想刑的種類及刑度、審理進程及被告的個人情事，包括健康、職業、生活狀況等， 羈押被告身體的積極必要性（公共利益），及因拘束被告身體，被告所遭受的不利益、痛苦及弊害，本 件尚難認公共利益相當薄弱及被告不利益相當鉅大。