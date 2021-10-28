司法院長許宗力：台東族群多元 最適合國民法官體現

台東地方法院今天舉行國民法官模擬法庭，司法院長許宗力出席模擬法庭，親自旁聽「開審陳述」程序。許說，「台東族群多元，最適合國民法官體現的地方」。

許宗力說，台東市本島規模最小的法院，但卻是族群最多元的縣市，所以台東是最適合社會多元意見進入國民法官最好的體現，讓法官傾聽多元的聲音，更能接地氣。

政府推動司法改革，國民法官法去年三讀通過，第一階段將在2023年元旦上路，故意犯罪而發生死亡結果者及10年以上有期徒刑案件，實施國民參審。

台東地院對此多次舉辦模擬法庭，今天邀請許宗力旁停開審陳述程序；審理案件為真實案例，被告為一名男子因不滿找不到妻子，竟持刀刺殺妻子友人案，模擬法庭上聚焦在量刑辯論。