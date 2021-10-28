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隨機刺死孝子判死！王秉華頻抄佛經給法官 民事判賠1600萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機殺死路邊的林姓機車騎士，王稱符合自首、聲請精神鑑定求減刑，但一審判他死刑，褫奪公權終身，案件上訴二審審理中；民事部分，林的父母求償1794萬餘元，台北地方法院判王應賠償1600萬元，可上訴。

2020年3月13日晚間，王秉華與妻子（今年3月已離婚）在新北市新店區IKEA購物後，想邀妻子去娘家附近吃晚餐，王的妻子不願意，夫妻兩人坐在車內口角爭執。

王與妻子爭執不下，突然拿起放在車內的料理刀走下車，刺向路旁坐在機車上停等姊姊下班的林姓男子，林一刀斃命。王行凶後開車走人，被警方逮捕，檢察官偵查起訴時，建請法官判王最嚴厲之刑。

一審時，王告訴法官與妻子吵架後「腦袋一片空白」，就衝下車持刀刺機車騎士，但沒有殺人犯意。王認為自己是自首，因為殺人後第1通電話是打給林姓友人，友人叫他報警，第2通電話打給母親，母親也要他報警，於是他用手機撥打「110」等警察趕來，再向警察表示自己精神有問題。

台北地院一審認為王遷怒無辜，動機極惡劣，行徑冷血，泯滅人性，視人命為草芥，行為造成永遠無法回復的損害，被害人家屬家庭破碎，身心承受巨大苦痛，考量檢察官、被害人家屬均求處死刑，如對王量處無期徒刑或較輕刑度，不足以還給無辜被害人公道，更與王的惡性不相符，判他死刑、褫奪公權終身。

案件上訴，台灣高等法院審理時，王秉華在看守所中抄寫、繪製了許多經文，統統都寄給法官，法官勸王只要列出清單即可，否則「卷宗很多都是經文」，案件仍在審理中。

民事部分，林的父母請求王秉華賠償殯葬費、扶養費和慰撫金等，共1794萬餘元；王則稱，他願意支付殯葬費用，但慰撫金額太高，扶養金額也無力負擔。

法院認為，林為獨子，經計算林的父母應獲賠償的扶養費、慰撫金和殯葬費用，再扣除已領得犯罪被害補償金，判王應賠償林的父母各800萬元，共計1600萬元。

男子王秉華與妻子在車內口角，下車持刀刺向坐在機車上停等姊姊下班的無辜林姓男子致死，一審判處死刑，民事判賠1600萬元。圖／聯合報系資料照片
男子王秉華與妻子在車內口角，下車持刀刺向坐在機車上停等姊姊下班的無辜林姓男子致死，一審判處死刑，民事判賠1600萬元。圖／聯合報系資料照片
王秉華。圖／聯合報系資料照片
王秉華。圖／聯合報系資料照片

死刑 警察

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