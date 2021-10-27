引入區塊鏈阻再犯 法務部推科技化觀護處遇

法務部今天表示，為貫徹再犯防止目標，由保護司引入區塊鏈的概念，並從科學實證角度，尋找再犯因子，提供個案適合處遇模式，將著手建構「科技化的觀護處遇」。

法務部下午舉辦媒體茶敘，由保護司長黃玉垣以「建構科技化的觀護處遇，貫徹再犯防止之目標」做專題報告，說明將結合AI人工智慧和大數據，串聯有關資料庫，引入區塊鏈的概念，從科學實證角度，尋找再犯因子，以提供觀護個案最適合的個別處遇模式，防止再犯。

黃玉垣提及，區塊鏈特色為去中心化、不可修（竄）改性、以及有分帳概念，應可善用此科技，運用於司法保護業務。

法務部長蔡清祥於茶敘中表示，民眾關注司法案件，大多看到的是（中段）執法與審判等硬性司法程序，但更重要的是前段的法律預防與宣導以及後段協助被害人及讓更生人回歸社會等柔性司法；他說，若前段與後段做得好，案件不會發生、也不會有再犯的惡性循環。

蔡清祥提及，現在是大數據、人工智慧、物聯網等科技的時代，他肯定保護司推動科技化的努力。

對於民眾關心的性侵害案件受保護管束人執行機制，保護司官員表示，透過與司法院共同建置的「科技設備監控中心」，觀護人可藉電腦監控系統及手機APP查詢受監控者即時位置；當受監控者於特定禁止外出時段逾時未歸、違規外出，或是接近不得靠近之特定場所及對象時，監控中心系統會產生違規警告，並同步以手機簡訊、APP推播或電話警示觀護人，讓觀護人及時防範。

保護司表示，後續將進一步規劃用人工智慧分析包括生活熱點、充電行為及違規種類、次數、時段等監控資料，並加強性侵害付保護管束人再犯預防性的測謊，以確保觀護執行、維護社會安全。