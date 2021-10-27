自封「聖師」遭控教唆打死信眾 證人翻供質疑檢警筆錄

林欣月自封為「中華白陽四貴靈寶聖道會」聖師，涉嫌在教唆信眾，在中國大陸、台灣等地，打死、打傷信眾，被害人從2歲到80歲都有，檢方在去年1月偵結起訴涉案林女等10人。記者陳宏睿／翻攝

台中市女子林欣月在去年1月遭檢方指控，涉嫌經營社團，自封「聖師」，教唆信眾在大陸廣西打死方姓女信徒、另涉以相同方式，教唆打傷兒童、信眾，被依組織犯罪、傷害致死罪起訴，林在去年底獲裁定具保停押，今天在台中地院開庭審理，一名許姓證人翻供，證稱方女被打時，林不在場，更指控檢警的筆錄是「複製貼上」，他無相關說詞，而林女也向合議庭發問，為何許有如此說法，希望合議庭再行調查。

檢警調查，林欣月自封為「中華白陽四貴靈寶聖道會」聖師，涉嫌自2012年起為控制信眾，對不服從或欲脫離者，以「借竅驅魔」為由教唆幹部毆打；2019月3月間，林女教唆幹部，在大陸廣西南寧道場，打死26歲方姓女信徒；2019年5月間，林女又教唆信眾，在台灣國姓道場打瞎張姓女信徒雙眼，另有13名信徒不聽從管教被打傷，其中有6名兒童，林女在去年1月間遭檢方依組織、傷害致死、傷害致重傷害罪起訴後，移審台中地院。

林欣月（白衣者）自封為「中華白陽四貴靈寶聖道會」聖師，涉嫌在教唆信眾，在中國大陸、台灣等地，打死、打傷信眾，被害人從2歲到80歲都有，檢方在去年1月偵結起訴涉案林女等10人。記者陳宏睿／翻攝

林欣月在去年底獲得台中地院裁定以100萬元交保，今天台中地院再度開庭審理，並針對在2019月3月間，林女教唆林姓女幹部、許姓女幹部，在大陸廣西南寧道場，打死26歲方姓女信徒一事，詢問許姓證人的證詞，許也是被指控傷害致死罪的許姓女幹部的胞弟。

許姓證人描述當天經過時，全盤推翻當初檢警偵訊時的筆錄內容，除了否認林欣月在場之外，也質疑警方的警詢筆錄、檢察官的訊問筆錄，都是「複製貼上」，他都沒有相關的說詞，都是在面對檢警詢問時，只有答「是」與「否」，而且相關細節，「已經記不清楚了」，也沒有提到林欣月指示或教唆幹部打人。

許證稱，方女當時上台分享「不好思想」，點名30多位與會人士上台，坦承對他們有不好思想，接著方女就說胸悶，接著就喊「被狼精、蛇精纏上了，給我滾出去」，接著方女就自己毆打自己，其他台上會物理治療的理療師，為了要幫方女將濁氣排掉，也一起上前幫忙敲打，但沒有看到林欣月有出現在會場。

不過合議庭當場質疑許，現場參與課程的人有100多人，如何確認林欣月不在現場，許又說「沒注意到」。

另外，林欣月在合議庭詢問，有無問題要問證人時，林也提出質疑，詢問許為何說檢警的筆錄是複製貼上，審判長則回覆，許已有針對相關問題答覆，另外律師也有請求調查證據，林才未作聲，不過林的辯護律師提到，方女是否是當天在道場內被打死，驗屍報告並無說明，仍有疑義，希望合議庭參酌。