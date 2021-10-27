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非法輸入農藥在網路販售 生物老師被判6月併科100萬

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院審酌，呂姓高中老師自詡了解農藥及生物知識，無視前次緩起訴處分，未經核准許可，自國外輸入偽農藥以販賣牟利，處6月徒刑，併科罰金100萬元。圖／本報資料照
台南地院審酌，呂姓高中老師自詡了解農藥及生物知識，無視前次緩起訴處分，未經核准許可，自國外輸入偽農藥以販賣牟利，處6月徒刑，併科罰金100萬元。圖／本報資料照

呂姓生物老師未經政府核准及核發販賣農藥執照，自前年11月起至去年6月初，向美國、德國及越南等公司官方網站訂購吲哚丁酸、勃激素、番茄生長素等農藥，再分裝5、10及25公克小包裝，在拍賣網站上販售，用在調節農作物生長等，他否認犯行，指進口這些東西是化工產品，不是農藥，不為法官接受，認他犯輸入偽農藥罪處6月徒刑，併科罰金100萬元，可上訴。

檢調調查，呂男是公司負責人，從事有關園藝花卉栽培、農藥及化工原料零售等業務，2019年間，因涉犯過失販賣偽農藥，違反農藥管理法，經台南地檢署10月底緩起訴確定。

然而，他自2019年11月起至2020年6月8日止，向美國、德國、越南、中國及日本等官方網站訂購、輸入，含有吲哚丁酸、勃激素、萘乙酸鈉等成分的農藥，並在公司內分裝成5、10及25公克3種包裝，在拍賣網站販售。曾姓女子上網購買後，再轉售其他人使用，獲利8萬8千多元。

台南市調查處據報後，去年6月間分赴其台南住處及公司搜索，扣得氯吡脲、赤霉酸、國光乙烯利等證物，經抽樣送鑑定結果，均檢出含有萘乙酸、勃激素、吲哚丁酸等成分。

呂男否認違反農業管理法犯行，他表示，是高中生物老師，教授學生生物，這些東西高二生物課本就有提到，進口這些東西是化工產品，他不認為是農藥，有農藥管理人員證書，本身對農藥很了解。

合議庭指出，呂男雖在拍賣網頁載明「化學原料∕實驗室用」等語，然而，他以LINE與相關人員對話中，提及「不過現在農委會管非登記農藥很嚴格 ，所以私下談」、「我已經被罰過了」、「不過你怎麼用量這麼大？100公克XX已經可以用整片果園了」、「種什麼」。

對話內容完全與種植作物及呂男因此類與農業相關案件受罰相關，足認呂男在拍賣網站販賣「吲哚丁酸」等物用途，確是以農藥及調節植物生長為目的，並非單純化工原料，屬農藥管理範疇。

合議庭審酌，呂男擔任高中老師，自詡了解農藥及生物知識，無視國家為管理農藥，以求維護生態環境及國民健康所定法律秩序，破壞自然生態環境及有危害國民性命、健康之虞，無視前次緩起訴處分，未經核准許可，自國外輸入偽農藥以販賣牟利，犯後否認犯行態度等，認他犯輸入偽農藥罪處6月徒刑，併科罰金100萬元，可上訴。

高中老師 自然生態

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