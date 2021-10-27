涉貪警官被判13年 司改會新莊分局聲援要提非常上訴

民間司法改革基金會今天下午1時許在新北市新莊警分局前舉辦聲援活動，替新莊警分局前刑事組長羅明村喊冤，認為羅明村收賄案欠缺物證、測謊瑕疵、承辦人員誘導辦案等，將再提非常上訴，盼司法可以還羅明村清白。

羅明村曾在新莊警分局擔任三組組長，承辦過白曉燕等重大刑案。1997年11月6日，羅的轄區「新樹林餐廳」發生槍擊案，黃漢旗等人被指涉案，打電話向羅表示槍擊案非他所為，他向羅承諾會找人出來頂罪。羅被指控在明知黃漢旗犯下槍擊案，卻收受對方50萬元賄款，逮捕黃的小弟移送法辦；檢方依貪汙罪起訴羅明村，他矢口否認犯罪。

法院認為羅明村收賄事證明確，涉嫌收賄50萬元讓開槍者找人頭頂罪，並投資廖進貴生意從中獲利1500萬元，依貪汙治罪條例判處羅明村有期徒刑15年。高等法院更二審改判有期徒刑13年、褫奪公權5年，2009年最高法院駁回上訴定讞。

司改會今天下午1時許率眾回到羅民村曾任職的新莊警分局前舉辦聲援活動，在現場說明事情原委，並在寫有「無罪」字樣的祈願樹上繫上黃絲帶、由獨立音樂人童柏勛演奏羅民村最愛的歌曲「黃昏的故鄉」，盼能喚起大眾對於此案的重視。

羅民村的女兒也出席活動，表示她當時陪著父親找證據，一家人都抱著樂觀的想法，想著父親會沒事，全家人聽到有罪判決猶如晴天霹靂，而羅民村本人更是無法接受，也覺得自己無罪，不需要入監，堅持要在外面等到洗刷清白的一天，未料一等就是15年，最後是家屬勸說父親返國，現在就是交給律師處理後續案件，希望案子能夠盡早平反。

司改會認為，羅民村收賄案中漏洞百出，不僅筆錄矛盾、承辦人員誘導辦案、測謊存有瑕疵，該案在更一審時逆轉判決羅民村無罪，檢察官逾期上訴，羅原以為自己無罪確定，未料最高法院撤銷發回，更二審再度改判有罪，處有期徒刑13年，羅明村上訴三審被駁回，判決定讞。