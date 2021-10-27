快訊

防疫高雄滿意第一 北市倒數 柯文哲：台灣驚奇之島

綠營誰挑戰台中二選區？黨內人士：這兩人出線機率高

男子刺死19歲網咖店員再自首 二審維持無期徒刑

中央社 / 台北27日電

蘇男於民國109年3月27日晚間11時許，攜帶水果刀徘徊在桃園市平鎮區南豐路上，伺機尋找對象強盜財物。記者高宇震／翻攝
蘇男於民國109年3月27日晚間11時許，攜帶水果刀徘徊在桃園市平鎮區南豐路上，伺機尋找對象強盜財物。記者高宇震／翻攝

桃園蘇姓男子被控當街刺死19歲網咖店員案，一審判決無期徒刑，經上訴，二審今天認定蘇男符合自首規定，原審判決無違誤，駁回上訴，仍判無期徒刑。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，蘇男因缺錢花用，於民國109年3月27日晚間11時許，攜帶水果刀徘徊在桃園市平鎮區南豐路上，伺機尋找對象強盜財物，看見19歲的網咖店員劉姓男子經過，即持刀強盜不顧對方奮力抵抗，朝劉男揮擊3次再跑離，而未取得財物。

判決指出，劉男因傷勢過重倒臥路旁，經附近商家報警送往急救後，仍不治死亡。蘇男向警方自首。

一審判蘇男無期徒刑，經上訴，二審今天審酌，蘇男因缺錢花用即起意搶劫財物，有謀生能力卻不思從事正當工作，被害人是他消費的網咖店員，蘇男犯行重大本應量處死刑，才能符合罪責相當原則及社會之法律感情，但應依法自首減刑，原判決判處無期徒刑並無違誤，因此駁回上訴。全案可上訴。

桃園 強盜

相關新聞

台鐵花東電氣化採購涉弊 前養路室主任送辦

台鐵3年前辦理花東電氣化工程採購案時，負責驗收的前台東工務段養路室前主任廖家文，被控護航廠商通工減料，圖利慶耀營造公司百餘萬元..

涉貪警官被判13年 司改會新莊分局聲援要提非常上訴

民間司法改革基金會今天下午1時許在新北市新莊警分局前舉辦聲援活動，替新莊警分局前刑事組長羅明村喊冤，認為羅明村收賄案欠缺...

天道盟太陽會率黑衣人恐嚇醫師 吐檳榔渣在醫師袍遭訴

振興醫院林姓醫師去年10月遭黑衣人恐嚇、吐檳榔渣，憤而提告指控，是陳姓護理師找一群黑衣人群到醫院找碴。檢警從檳榔渣DNA...

男子刺死19歲網咖店員再自首 二審維持無期徒刑

桃園蘇姓男子被控當街刺死19歲網咖店員案，一審判決無期徒刑，經上訴，二審今天認定蘇男符合自首規定，原審判決無違誤，駁回上...

愛妻非法走私電子煙遭逮 男不怕繼續賣「栽了」

宜蘭一名40多歲溫男在台從事不法，從中國大陸走私大量來路不明的電子煙，慘遭相關單位盯上。法務部調查局宜蘭縣調查站10月2...

剪斷男友命根子沖進馬桶 恐怖女友被起訴

彰化縣溪湖鎮40歲越南籍馮姓女子因懷疑52歲黃姓男友和其他女子有曖昧關係，今年3月間將安眠藥滲進男友的泡麵裡，趁男友熟睡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。