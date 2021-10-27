男子刺死19歲網咖店員再自首 二審維持無期徒刑

蘇男於民國109年3月27日晚間11時許，攜帶水果刀徘徊在桃園市平鎮區南豐路上，伺機尋找對象強盜財物。記者高宇震／翻攝

桃園蘇姓男子被控當街刺死19歲網咖店員案，一審判決無期徒刑，經上訴，二審今天認定蘇男符合自首規定，原審判決無違誤，駁回上訴，仍判無期徒刑。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，蘇男因缺錢花用，於民國109年3月27日晚間11時許，攜帶水果刀徘徊在桃園市平鎮區南豐路上，伺機尋找對象強盜財物，看見19歲的網咖店員劉姓男子經過，即持刀強盜不顧對方奮力抵抗，朝劉男揮擊3次再跑離，而未取得財物。

判決指出，劉男因傷勢過重倒臥路旁，經附近商家報警送往急救後，仍不治死亡。蘇男向警方自首。

一審判蘇男無期徒刑，經上訴，二審今天審酌，蘇男因缺錢花用即起意搶劫財物，有謀生能力卻不思從事正當工作，被害人是他消費的網咖店員，蘇男犯行重大本應量處死刑，才能符合罪責相當原則及社會之法律感情，但應依法自首減刑，原判決判處無期徒刑並無違誤，因此駁回上訴。全案可上訴。