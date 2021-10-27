經營砂石欠稅近4000萬拒繳 警官妻遭裁定管收

雲林從事砂石買賣的陳姓婦人與夫婿李姓警官，民國91年至95年間欠稅及罰鍰逾3900萬元，經行政執行署嘉義分署催繳仍拒繳，嘉義分署昨天向嘉義地院聲請管收陳婦獲准。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞指出，現年59歲陳婦與擔任雲林縣警察局警官的丈夫李男，於91年在雲林從事砂石買賣業務，後來由陳婦成立砂石行，夫妻2人為逃漏營業稅開立不實公司發票予往來公司，經查獲自91年至95年間欠繳稅金與罰鍰逾新台幣3900萬元，嘉義分署自98年起催繳，僅獲償15萬多元。

嘉義分署主任行政執行官穆治平接受中央社記者訪問指出，執行官執行時，發現陳婦除有薪資所得外，別無任何財產等資料，惟查陳婦與李男從事砂石買賣時，陳婦在多家金融機構開立金融帳戶，各金融帳戶自93年起至98年間，曾有多筆大額款項流出，合計金額達2億6000多萬元，對於金額流向，2人均辯稱調錢及借給他人票據用途。

穆治平表示，陳婦面對欠稅、罰鍰，僅以經濟狀況不佳為藉口，從未主動清繳；對於陳婦曾提領名下多筆巨額資金，顯然有履行義務可能，卻不履行且還涉及隱匿。

穆治平說，嘉義分署多年不斷傳喚陳女及其丈夫李男，出示嘉義分署所查得的事證，迫使感覺到壓力，但2人仍拒不繳納，因此除了每月直接從李男的薪資扣款1/3外，並對陳婦聲請管收3個月，嘉義地方法院昨天裁定獲准，希望促使2人繳納，為國家追回3900多萬元的稅款與罰鍰。