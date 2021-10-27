愛妻非法走私電子煙遭逮 男不怕繼續賣「栽了」

宜蘭一名40多歲溫男在台從事不法，從中國大陸走私大量來路不明的電子煙，慘遭相關單位盯上。法務部調查局宜蘭縣調查站10月25日會同宜蘭縣政府衛生局持搜索票，在宜蘭市一間倉庫人贓俱獲，現場查扣市價約650萬元、逾4萬支違法電子煙，溫男被依違反藥事法等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，溫姓夫妻檔看準電子煙有利潤可圖，竟然從中國大陸輸入未經衛福部核准的電子煙，在網路長期販售。溫妻先前因此遭逮，溫男卻繼續違法行為，擅自以快遞郵寄方式輸入非法電子煙，囤放承租的倉庫裡，並在蝦皮拍賣網站販售16種電子煙產品。

宜蘭縣調查站現場查扣1萬3千盒，共計4萬1328 支違法電子煙，經衛福部檢驗含尼古丁成分，已被列入「衛生福利部食品藥物管理署電子煙檢驗不合格產品公開資訊表」，意即藥事法所稱的「禁藥」。至於流入市面的數量及金額，宜蘭縣調查站將繼續追查。

調查局表示，含有尼古丁的霧化菸彈，俗稱電子煙，是會影響人類身體結構、生理機能的藥品。各國對此產品規範不一，多採嚴格管制，台灣尚未開放電子煙相關產品進口，但是未經核准自國外輸入或販賣違反含尼古丁之霧化菸彈或菸油，依藥事法規定可處10年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金。

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