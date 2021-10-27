剪斷男友命根子沖進馬桶 恐怖女友被起訴

彰化縣溪湖鎮40歲越南籍馮姓女子因懷疑52歲黃姓男友和其他女子有曖昧關係，今年3月間將安眠藥滲進男友的泡麵裡，趁男友熟睡時，剪斷其生殖器，沖進馬桶，彰化地檢署依重傷害罪等將她起訴。

馮女因懷疑男友出軌，今年3月30日晚間近8時在煮花雕雞泡麵要給黃男吃時，將被列為第四級毒品的佐沛眠安眠藥磨成粉摻進泡麵一起煮，黃男吃後即陷入昏睡，馮女於深夜11點趁黃男睡著時將他的命根子剪斷，並把洪男生殖器沖進馬桶後，將兇器剪刀放在臉盆上，即到溪湖派出所投案。

當警方趕到黃男住處時，黃男剛好已痛醒欲下樓就醫，警方即通報119把黃男送彰化基督教醫院急救，黃男生殖器遭截斷到只剩五分之一，約剩一點五公分，還造成他輸尿管出血，醫院為黃男進行輸尿管止血和修補。