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魏如昀終止與動靜音樂契約再勝訴 高院：信賴基礎動搖

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

歌手魏如昀認為收益短少，公司動靜音樂又拒絕提供完整的帳務資料，前年8月開始再也沒幫她安排演藝工作，她提確認雙方契約關係不存在訴訟，台北地方法院判魏如昀勝訴，雙方合約關係自前年9月22日起不存在。台灣高等法院認為魏如昀終止合約有據，今駁回動靜音樂上訴。

魏如昀提告主張，她2018年8月起簽約，合約至2023年8月底，由動靜音樂負責她全世界的演藝娛樂和音樂事業，依合約規定，公司有提供完整帳務結算資料的義務。

她主張，動靜音樂2018年10月底雖有給付她10萬元，但從同年12月開始只按期給付她6萬元，她要求提供帳務資料核算收益是否短缺，但公司卻拒絕提供，只提高每期給付金額為8萬元，和她自行推算的收益金額相差甚大。

魏如昀曾寄發存證信函給公司也未獲回應，她指出，公司2019年8月7日開始就未再替她安排任何演藝工作，因此提確認雙方契約關係不存在訴訟。

動靜音樂稱契約未規定公司有提供完整帳務結算資料的義務，但公司有提供報表給魏如昀參酌。另契約也規定，魏如昀不得中途中止或解除契約，否則應給付5000萬元懲罰性違約金。

北院認為，雙方契約應屬類似委任性質的勞務給付契約，類推適用民法委任規定，且魏如昀以存證信函多次催請公司提供結算資料，但公司卻遲不履行，可見魏如昀已對動靜音樂失去信賴。信賴關係盡失，沒有強求維持契約關係的必要，北院認為魏如昀請求有理，判她勝訴。

動靜音樂不服，上訴高院。高院認為依民法第549條第1項規定「當事人之任何一方，得隨時終止委任契約。」動靜音樂自合約生效後，未依約定每兩個月將帳務完整結算完畢，並將扣除成本、委託服務費、賦稅等費用的收入餘額給付魏如昀，明顯違反義務。

高院認為魏如昀對動靜音樂安排演藝娛樂、音樂事業的信賴基礎已動搖，終止合約自屬有據。高院也認為若要求魏如昀付5000萬懲罰性違約金才能終止合約，等於是違背委任契約成立的基本宗旨，動靜音樂辯詞不足採信。

魏如昀。圖／聯合報系資料照
魏如昀。圖／聯合報系資料照

台灣高等法院 魏如昀

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