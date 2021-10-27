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15歲女友懷孕他開心「要當爸爸」 反悔控少女賴他身上

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園劉姓男子在臉書和15歲國中少女攀談，雙方交往期間發生性行為，少女坦言心裡不舒服但沒明確拒絕，事後發現懷孕傳驗孕棒照片給他，劉起初開心說「我要當爸爸了」，事後卻否認性交反控少女把和其他男生的事賴給他，但法院不採信，依妨害性自主罪判他10月徒刑，可上訴。

檢警調查，劉男當時明知少女年僅15歲，去年1月雙方交往為男女朋友關係時，和她在住處未違反意願發生性行為；檢方訊時，劉坦承知道少女在唸國中、未滿16歲，但矢口否認有和她性交，辯稱分手後少女有和其他人在一起，還說「可能是把和別的男生發生事情賴在他身上」。

少女證稱，和劉透過臉書認識，有告知對方自己讀國三，去年1月5日到劉男家過夜，一早起來劉就挑逗她脫衣服，並出手撫摸下體發生性行為，劉也沒戴保險套，自己心裡雖不舒服但沒有明確拒絕。

法院再勘驗雙方對話紀錄，發現少女當時傳驗孕棒照片（顯示2條線）給劉，劉就回「我要當爸爸了」、「好開心」，「我明天去提親」等語，少女則說「一個禮拜過後了，也覺得差不多了」劉並繼續說「我還在很爽」、「在想怎麼籌備婚禮和聘金」，「怎麼跟爸媽講」等語。

法院認為，劉顯然是基於少女懷孕，且自己身為胎兒生父前提才有的反應與對話，另少女母親也說，得知女兒和劉男在談錢的事情，後來詢問劉是否和女兒借錢，最後才得知2人已經發生性行為，並帶小孩去報警提告。

法院認為，劉男明知少女思慮未成熟，欠缺性自主判斷能力，卻為逞一己私慾和她性交，影響對方人格身心，且犯後否認態度不佳，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判劉有期徒10月。 

劉男和15歲少女性交，法院依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判劉有期徒10月。示意圖／ingimage
劉男和15歲少女性交，法院依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判劉有期徒10月。示意圖／ingimage

性行為 懷孕

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