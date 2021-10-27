影／雲林警官妻砂石行欠稅3900萬 警帳戶扣薪妻管收

陳姓女子及其配偶李姓警官，19年前在雲林從事砂石買賣業務，並由陳女成立獨資商號砂石行，涉逃漏稅開立不實發票，4年欠稅及罰鍰逾3900萬元，移送後僅償還15萬餘元，嘉義分署執行官日前向法院聲請管收獲准，昨晚將陳女送嘉義看守所管收。

據了解，59歲陳女為法務部行政執行署嘉義分署列管禁奢欠稅大戶，其丈夫李男現任雲林縣警局警官，2人自民國91年3月間在雲林地區從事砂石買賣業務，由陳成立獨資砂石行，夫妻二人為逃漏營業稅，開立不實發票，經中區國稅局北港稽徵所查獲核課稅及罰鍰，砂石行迄今尚欠3928萬餘元。

行政執行署嘉義分署指出，陳女與其配偶涉逃漏稅罰款，經移送嘉義分署執行調查發現，2人除薪資所得外無任何財產、所得資料，但2人在多家金融機構開立多個金融帳戶，均曾有多筆大額款項流出。

調查發現，陳女經營的砂石行於台灣中小企銀斗六分行帳戶內，民國95到103年提領金額高達2億126萬餘元，另合庫、第一商銀、花旗、京城、玉山銀等帳戶內提領數額，自93年至110年間高達5900餘萬元。

陳女對於上述金流提領去向，都辯稱調錢及借給他人票據之用，且相互推諉責任，逃避繳稅義務；李男對於執行官詢問，也辯稱將帳戶借其配偶使用。