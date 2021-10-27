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不工作還劫殺19歲工讀生 法官批應死刑卻因自首判不了

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子蘇偉智無業，父母拒絕再接濟，竟搶劫19歲的網咖店劉姓工讀生，一刀刺進劉的心臟畢命。桃園地檢署依強盜殺人罪起訴，蘇僅對死者家屬說一句「非常抱歉」，桃園地方法院判他無期徒刑，褫奪公權終身。蘇和檢察官皆上訴，台灣高等法院認蘇應判死，但因蘇有自首，一審判決無輕重失衡，駁回上訴。

民事部分，一審判蘇須賠償劉的雙親共1238萬元，蘇同意。

蘇偉智（35歲）去年3月27日晚上11點多埋伏在桃園市平鎮區南豐街口，見劉獨自經過，拿水果刀上前脅迫對方交出財物。劉拒絕，兩人拉扯，蘇以水果刀猛刺劉的胸部、脖子，劉朝蘇揮了一拳逃跑，但因心臟中刀、失血過多，倒在路邊身亡。檢方相驗，發現致命刀傷深達17公分。

桃園地院辯論終結時，蘇坦承犯罪，稱隨機見劉經過，朝他下手，但沒搶到手機，還說自己腰部、脊椎不好，是他的「要害」，因為拉扯過程被劉打到，才生氣失去理智拿刀子亂捅。蘇說，作案後因左手都是血，覺得「很濕」就連同刀子上的血跡洗掉，不知劉身亡。

劉的父親痛罵蘇偉智是「廢人」、「王八蛋」，兒子是獨子又孝順，為貼補家用才去打工，卻無辜被蘇殺死，批「判他死刑也不為過」。劉母也說應該一命賠一命，對蘇說「你也不要留在這世界上了」。

桃院認為蘇因缺錢花用而強盜，手法殘暴，而他犯後到派出所自首、交出凶刀，偵訊時坦承，後來又翻供，最後僅向家屬略表歉意，難認真心悔改，判他無期徒刑。

檢察官和蘇偉智都上訴，高院開庭時，蘇先是承認殺人、否認強盜，後來又辯稱不是故意要殺人，直到辯論終結之日才坦認全部犯行。高院認定蘇攜帶凶器強盜而殺人。

高院認為蘇偉智因缺錢花用就起意搶劫，還攜帶凶器，手段深具危險性，而他有謀生能力卻不工作，殺了在網咖店工作的劉姓青年，應該量處死刑才符合罪責相當原則、社會的法律感情。但因蘇有自首，依規定減刑後就應判無期徒刑，檢察官請求再從重量處、蘇上訴要求從輕量刑，高院認為都無理。

蘇偉智強盜殺人，一審被判無期徒刑，台灣高等法院今駁回蘇和檢察官上訴。圖／聯合報系資料照
蘇偉智強盜殺人，一審被判無期徒刑，台灣高等法院今駁回蘇和檢察官上訴。圖／聯合報系資料照

強盜 殺人 自首 搶劫

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