聽新聞
test
0:00 / 0:00
男不滿鄰居丟煙蒂竟持扁鍬攻擊 殺人未遂遭判5年6月
屏東縣吳姓男子與鄰居關係不和，不滿鄰居洪女的胞弟洪男長期在他的住處外亂丟煙蒂、潑油、丟瓦片，對洪懷恨在心，竟趁洪男停好機車時，拿起農用扁鍬攻擊洪姓男子，洪男受傷逃離向村長求救，警方獲報後，吳起初否認涉案，調閱監視器影像後，吳才坦承涉案，屏東地院審理後，吳犯殺人未遂，處有期徒刑5年6月，可上訴。
判決指出，吳姓男子與鄰居關洪女關係不睦，鄰居洪女的胞弟洪男經常到胞姊家，吳不滿洪男長期在他的住處外亂丟煙蒂、潑油、丟瓦斯，因此懷恨在心，今年4月24日下午近3點，吳發現洪男騎機車到其胞姊家，停好機車時，突然拿起農用扁鍬攻擊洪男，導致洪男胸部鈍挫傷，肋骨骨折等傷勢，洪受傷後逃離到村長辦公室求救，全案曝光。
判決指出，吳稱，他忍對方很久了，懷疑洪去年端午節在他住家丟瓦片、潑油，還用他姐夫的狗在他車輪胎旁、家門柱尿尿，忍了一年多，造成心理很大壓力，一時氣憤、衝動才這樣做。
合議庭認為，吳男不思以理性解決問題，犯後飾詞否認犯行，迄今尚未與告訴人達成和解，也未取得告訴人的原諒，考量吳男生活情況，犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年6月，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言