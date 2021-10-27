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男不滿鄰居丟煙蒂竟持扁鍬攻擊 殺人未遂遭判5年6月

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣吳姓男子與鄰居關係不和，不滿鄰居洪女的胞弟洪男長期在他的住處外亂丟煙蒂、潑油、丟瓦片，對洪懷恨在心，竟趁洪男停好機車時，拿起農用扁鍬攻擊洪姓男子，洪男受傷逃離向村長求救，警方獲報後，吳起初否認涉案，調閱監視器影像後，吳才坦承涉案，屏東地院審理後，吳犯殺人未遂，處有期徒刑5年6月，可上訴。

判決指出，吳姓男子與鄰居關洪女關係不睦，鄰居洪女的胞弟洪男經常到胞姊家，吳不滿洪男長期在他的住處外亂丟煙蒂、潑油、丟瓦斯，因此懷恨在心，今年4月24日下午近3點，吳發現洪男騎機車到其胞姊家，停好機車時，突然拿起農用扁鍬攻擊洪男，導致洪男胸部鈍挫傷，肋骨骨折等傷勢，洪受傷後逃離到村長辦公室求救，全案曝光。

判決指出，吳稱，他忍對方很久了，懷疑洪去年端午節在他住家丟瓦片、潑油，還用他姐夫的狗在他車輪胎旁、家門柱尿尿，忍了一年多，造成心理很大壓力，一時氣憤、衝動才這樣做。

合議庭認為，吳男不思以理性解決問題，犯後飾詞否認犯行，迄今尚未與告訴人達成和解，也未取得告訴人的原諒，考量吳男生活情況，犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年6月，可上訴。

屏東縣吳姓男子不滿鄰居洪女的胞弟洪男長期在他的住處外亂丟煙蒂、潑油、丟瓦片，對洪懷恨在心，拿農用扁鍬攻擊洪姓男子，屏東地院審理後，吳犯殺人未遂，處有期徒刑5年6月，可上訴。記者劉星君／翻攝
屏東縣吳姓男子不滿鄰居洪女的胞弟洪男長期在他的住處外亂丟煙蒂、潑油、丟瓦片，對洪懷恨在心，拿農用扁鍬攻擊洪姓男子，屏東地院審理後，吳犯殺人未遂，處有期徒刑5年6月，可上訴。記者劉星君／翻攝

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