男不滿鄰居丟煙蒂竟持扁鍬攻擊 殺人未遂遭判5年6月

屏東縣吳姓男子與鄰居關係不和，不滿鄰居洪女的胞弟洪男長期在他的住處外亂丟煙蒂、潑油、丟瓦片，對洪懷恨在心，竟趁洪男停好機車時，拿起農用扁鍬攻擊洪姓男子，洪男受傷逃離向村長求救，警方獲報後，吳起初否認涉案，調閱監視器影像後，吳才坦承涉案，屏東地院審理後，吳犯殺人未遂，處有期徒刑5年6月，可上訴。

判決指出，吳姓男子與鄰居關洪女關係不睦，鄰居洪女的胞弟洪男經常到胞姊家，吳不滿洪男長期在他的住處外亂丟煙蒂、潑油、丟瓦斯，因此懷恨在心，今年4月24日下午近3點，吳發現洪男騎機車到其胞姊家，停好機車時，突然拿起農用扁鍬攻擊洪男，導致洪男胸部鈍挫傷，肋骨骨折等傷勢，洪受傷後逃離到村長辦公室求救，全案曝光。

判決指出，吳稱，他忍對方很久了，懷疑洪去年端午節在他住家丟瓦片、潑油，還用他姐夫的狗在他車輪胎旁、家門柱尿尿，忍了一年多，造成心理很大壓力，一時氣憤、衝動才這樣做。