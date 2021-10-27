桃警臨檢抓色情按摩 意外逮到醉酒通緝犯

桃園市43歲湯姓男子前日深夜前往觀音區一家養生會館，與一名越籍女按摩師共處一室，滿身酒氣，警方執行「靖黃專案」臨檢，雖未查獲該會館從事色情按摩，意外查獲湯男涉竊盜通緝在案。

桃園市湯男（中）醉醺醺與越籍女按摩師共處一室，警方竟外查出是通緝犯。記者曾增勳／翻攝

警方今天上午表示，湯男自稱到養生館找友人喝酒聊天，辯稱不知自己遭通緝，警方將湯男逮捕上銬解送桃園地檢署歸案。

大園警方表示，疫情趨緩，按摩業等民俗調理業恢復營業，警方防範色情交易興起，最近執行靖黃專案勤務，前往觀音區建國路一家養生館臨檢，查獲湯男醉醺醺與越籍女子共處一室，經查湯男涉嫌竊盜罪嫌，今年9月初遭桃檢發布通緝在案。

警方將湯男帶回派出所後，等到湯男酒醒後訊問，湯男辯稱，他涉及竊盜罪嫌交保，不知道自己遭檢方通緝，沒想到找朋友喝酒、聊天也會被抓，他直呼「非常倒楣」。