基隆女里長涉搓湯圓賄選 判刑4年2月定讞

女子曾秀菁參選基隆市里長勝選，但被查出以30萬元要求對手棄選，另以餐宴方式向里民賄選。一、二審均判曾女4年2月徒刑，案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

歷審判決書指出，曾秀菁於民國106年間有意參選107年舉行的基隆市中正區砂子里里長選舉，邀約也有意參選的陳姓男子餐敘，表明希望陳男棄選，願補貼金錢，日後託人轉交新台幣30萬元，陳男因而棄選。

曾秀菁另於107年5月間舉辦餐會，招待15名選民，使每人享有約600元的不正利益；檢調選前接獲檢舉佈線追查，檢察官一度聲押曾女獲准；曾女抗告成功獲釋，同年底順利當選里長。

一審基隆地方法院依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪、交付不正利益罪，判處曾秀菁有期徒刑4年2月，併科罰金200萬元，褫奪公權4年。

案經曾秀菁上訴，二審由台灣高等法院審理。曾女矢口否認犯行，但二審認為曾女犯罪事證明確，嚴重妨害選舉投票的公正、公平與純潔，一審判刑4年2月並無違誤，駁回上訴，維持原判。

曾秀菁不服再提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。

另方面，檢察官對曾秀菁提起當選無效之訴，一審基隆地方法院判曾秀菁當選無效；案經上訴，二審由高院審理，今年3月間駁回上訴，曾秀菁當選無效確定。