劉邦友血案唯一活口鄧文昌被控貪汙 二審仍判無罪

桃園縣（改制前）長劉邦友官邸25年前發生槍擊殺人案，釀8死1重傷慘劇，至今未破案，而當時倖存的活口、時任縣議員的鄧文昌則捲入公共工程回扣案，桃園地方法院前年10月判鄧無罪。檢方上訴，台灣高等法院今仍判鄧無罪。因劉邦友血案的唯一活口鄧文昌腦部受傷、心智功能缺損，導致案件曾停審多年。

本件貪汙治罪條例「利用職務上之機會詐取財物罪」被告包括鄧文昌、林正峰、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任（原名王惟任）、邱德順、林光華等7名縣議員，一審時7人全都無罪。但高院今改判林正峰3年7月，褫奪公權2年，犯罪所得52萬餘元沒收；呂邱葉改判4年，褫奪公權3年，沒收251萬不法所得，其餘上訴駁回。

檢方起訴指鄧文昌等7名桃園縣第13屆議員，在1995年至1997年間將空白補助款申請單交給廠商使用，廠商向各級學校聲稱議員願意補助學校工程經費，在取得工程後，拿回扣給議員。

1996年11月21日早上8點多，劉邦友官邸槍響大作，劉邦友、縣府機要祕書徐春國、縣長司機劉邦明、官邸警衛劉明吉、劉邦亮與幫傭劉如梅、縣議員莊順興、衛生局技士張桃妹等人在縣長警衛室遭槍殺，縣議員鄧文昌也中槍。鄧撿回一命，但智商衰退到10歲以下，無法說出案發經過。

本件案件直到2019年桃園地院才繼續審理，桃院認為除林姓廠商的證詞、筆記外，檢方沒有其他證據補強，且林的證詞有許多瑕疵，判7名被告無罪。

檢方不服而上訴。高院開庭時，鄧文昌坐著輪椅出庭，但面對法官訊問則一語不發，鄧妻說「丈夫有失語症」無法說話。