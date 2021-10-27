桃園男服安眠藥騎機車闖平交道 害區間車撞上判4月刑

桃園廖姓男子在家服用大量安眠藥，不顧自身精神受影響注意力下降，仍冒險騎機車出門還闖平交道，導致台鐵1班區間車通過時撞上，緊急煞停80公尺才停下，造成沿線大誤點104分鐘，幸無人受傷；法院認為，廖枉顧公眾安全，依公共危險、妨害火車行駛罪判他4月徒刑，可上訴。

檢警調查，廖男（42歲）去年10月17日在家服用過量的安眠藥，明知精神狀況不濟已不能安全駕駛，晚上10點多竟仍騎機車出門，行經楊梅區富岡平交道不顧警鈴已響、閃光燈號誌啟動，且遮斷器也已開始放下還闖入。

因廖的機車停滯在平交道上，當時422次區間車正迎面駛來，林姓列車司機員目擊鐵軌上有障礙物緊急鳴笛、急踩煞車，但仍來不及撞上機車前緣，列車煞停了80公尺才完全停下來，車頭左側也因撞擊損毀，當時事故影響2至3列次車，誤點時間約104分鐘，所幸無人受傷。

檢方調閱現場監視器，畫面也清楚拍下廖闖入平交道，當時警鈴、閃燈及遮斷器均已啟動，並有相關鐵警調查、道路交通事故現場圖佐證。檢方查閱廖男就醫紀錄，發現他2017年曾因精神不穩就醫，服用的藥物也有腳步不穩、昏昏欲睡，口齒不清等副作用。

檢察官認為，廖男服用安眠藥且藥效發作時騎機車外出，姑且不論其動機為何，但行為已可能危害路人，偵結依刑法184條第3項、第1項之過失妨害火車行駛安全，及185條之3第1項第3款之服用安眠藥物，致不能安全駕駛等2罪嫌起訴他。