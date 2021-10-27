拒盤查遭大外割摔均不起訴 詹慧玲：荒謬的戲還沒謝幕

桃園市中壢警分局葉姓警員盤查教授非洲鼓女老師詹慧玲要求出示證件被拒，在對方脫口說出「真的很蠢」後，施以柔道大外割摔倒詹女制伏，雙雙互控妨害公務、強制罪；檢方昨予以雙方均不起訴，詹在臉書寫下「這齣荒謬的戲，還沒有到謝幕的時候」，她的委任律師也表示將提再議。

今年4月22日早上點多，葉員巡邏經中壢新興路認為詹女形跡可疑攔檢盤查、要求提供身分，詹認為依法無據拒絕提供。2人爭執時，詹脫口說「你真的很蠢」，被葉以柔道摔倒壓制。詹女雙手、膝蓋受傷，被上腳鐐依妨害公務侮辱公務員罪嫌逮捕、送辦，詹女也控告葉涉犯強制、傷害罪。

詹慧玲透過臉書表示「這齣荒謬的戲，還沒有到謝幕的時候」，她也說，衷心感恩大家為她加油、打氣、關心她，所有的祝福她都收到了，她會繼續堅持、努力、不妥協。

律師陳孟秀也認為，他們不能接受桃園地檢署不起訴的理由，將在收到處分書後和詹慧玲慎重研議提起「再議」。

陳並在臉書羅列不能接受檢方不起訴的理由，她想問，為什麼「走在中壢街頭」加「帶2件行李」加「長得瘦」，就要被警察認為是嫌疑犯？這是哪門子的「合理懷疑」？員警的辯詞根本毫無邏輯，只會賦予警察無限的權力擴張。

陳還說，這個不起訴沒有考量到員警的執法經驗跟知識是否合理，同時導致「越沒有執法專業知識的員警，越容易脫免法律責任」，也可能讓未來違法盤查的警員都能用千奇百怪的藉口免責，這樣不就等於變相鼓勵執法素質低落的員警？