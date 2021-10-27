台鐵花東電氣化採購涉弊 12官商貪汙罪交保

台東工務段養路室前主任廖家文。記者黃義書／攝影 台鐵辦理花東電氣化工程採購案，負責驗收的台東工務段養路室前主任廖家文，被控護航廠商偷工減料，圖利慶耀營造公司百餘萬元，疑有貪汙弊端，廉政署26日搜索約談12官商到案，追查有無行收賄，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依貪汙罪命廖家文15萬交保、慶耀營造負責人陳怡芬30萬元交保。

此外，包工頭徐永祥30萬元交保、慶耀營造會許何秀菊15萬元交保，其他下游包商林昆旻等人、台鐵涉案員工，各以17萬元至5萬元交保。

據調查，台鐵在2018年發包辦理「代辦鐵道局東工處花東電氣化計畫台東線砸道工程」採購案，負責工程驗收的廖家文，明知廠商未依規定履約，部分工程有偷工減料之虞，卻利用職權放水護航，讓慶耀營造通過驗收，涉有圖利嫌疑。

慶耀是甲級營造公司。經營業務包含土木營造工程、鐵路工程、公路工程、橋樑工程等，近年參與公共工程包括「內政部營建署台灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」、「台灣士林地方檢察署第一、第二辦公大樓整修及第一辦公大樓結構補強工程」、「法務部調查局青溪園區排水及大禮堂後方擋土工程」、「代辦鐵工局東工處臺鐵內灣支線改善計畫既有路線(內灣轉車盤)新建工程」、「代辦鐵道局東工處花東電氣化計畫臺東線砸道工程」。