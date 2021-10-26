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台鐵花東電氣化採購涉弊 前養路室主任送辦

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台鐵前台東工務段養路室前主任廖家文。記者黃義書／攝影
台鐵前台東工務段養路室前主任廖家文。記者黃義書／攝影

台鐵3年前辦理花東電氣化工程採購案時，負責驗收的前台東工務段養路室前主任廖家文，被控護航廠商通工減料，圖利慶耀營造公司百餘萬元，疑有貪汙弊端，廉政署26日分兵8路搜索多處地點，約談廖家文與慶耀負責人陳怡芬共12人到案，追查有無行收賄事證，廖家文、陳怡芬移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。

另外，涉案業者林昆旻等人稍早也移送地檢署複訊，凌晨共有5名被告以8至15萬元交保。

據調查，台鐵在2018年發包辦理「代辦鐵道局東工處花東電氣化計畫台東線砸道工程」採購案，負責鐵道工程驗收的廖家文，明知廠商部分工程採用劣質貨，有偷工減料之虞，卻利用職權掩護放水，讓慶耀營造通過驗收，涉有貪汙罪之圖利嫌疑。

慶耀是甲級營造公司。經營業務包含土木營造工程、鐵路工程、公路工程、橋樑工程等，近年參與公共工程包括「內政部營建署台灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程」、「台灣士林地方檢察署第一、第二辦公大樓整修及第一辦公大樓結構補強工程」、「法務部調查局青溪園區排水及大禮堂後方擋土工程」、「代辦鐵工局東工處臺鐵內灣支線改善計畫既有路線(內灣轉車盤)新建工程」、「代辦鐵道局東工處花東電氣化計畫臺東線砸道工程」。

據了解，檢廉針對採購案蒐證，早於台鐵太魯閣號列車今年4月2日出軌、失事導致49人死亡慘案發生之前，事故發生後，專案小組蒐證腳步加速，針對廖家文涉及採購圖利部分查辦。

台鐵局回應表示，將全力配合廉政署及台北地檢署調查，期毋枉毋縱，釐清事實真相。

慶耀營造負責人陳怡芬(左)送辦。 記者張宏業/攝影
慶耀營造負責人陳怡芬(左)送辦。 記者張宏業/攝影

台鐵 鐵道 內灣

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