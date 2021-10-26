屏東街友酒後行兇釀1死1傷 檢察官向法院聲押獲准
屏東市30歲陳姓街友昨晚不滿邀約李姓街友一起喝酒遭拒，昨晚酒後先怒持磚頭砸死經常在屏東火車站一帶遊蕩的69歲李姓男街友，1小時後再持木棒打傷另名張姓冷氣裝修師傳，警方將他逮捕，他卻要求法院提審，屏東地院今天上午駁回聲請，警方晚上提訊後依殺人罪嫌將他移送屏東地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。
警方調查，陳姓街友與死者過去經常在屏東火車站公勇路附近遊蕩，彼此熟識，昨晚趁著酒意對李翁下重手，持磚頭狂砸李翁頭部，李翁傷重送醫不治；接著騎單車到不遠處的西市場，找上曾經有嫌隙的62歲張姓冷氣裝修師傅，張男則被陳男持木棒打傷頭部，縫了20多針，被張的家人制伏。
陳男被捕時情緒激動，拒絕警方夜間偵訊，還向法院聲請提審；法院上午提審庭駁回後，警方再提訊釐清犯案動機，依殺人罪嫌移送，檢方以涉殺人重罪，且居無定所，有逃亡之虞，向法院聲押獲准。陳姓街友供稱，他邀李翁一起喝酒遭拒爆發口角，一氣之下教訓李翁，張男也曾警告他影響工作，對他大小聲，他氣不過，便拿棍子和角鋼打張。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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