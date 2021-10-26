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嘉義男轉傳付費A片到397人群組 代價4萬元
嘉義劉姓男子遭控前年底將網路平台SWAG上，須付費下載的女優吳夢夢所拍A片，涉傳到397人的LINE群組「跑馬團」，供成員觀看，遭吳夢夢提告侵害著作權；他審理時雖辯「不知道影片有著作權」，嘉義地院認為，色情著作也屬著作權法的「著作」，判拘役40天，得易科罰金4萬，可上訴。
判決指出，已婚的劉姓男子2019年11月、12月間某天，手機上收到別人從成人影片網路平台SWAG破解鎖碼，發布吳夢夢所拍「到粉絲家提供慰撫五分鐘不射精即可無套為性行為之挑戰」付費猥褻影片，他卻未經同意或授權，就傳到他加入的LINE群組「跑馬團」，讓群組397人能觀看、下載及轉傳。
吳夢夢日前發現付費影片遭流傳，便報案提告，警方循線追出劉姓男子後送辦，他審理時承認有把影片傳至群組，卻辯稱「我不知道這影片有著作權」。
法官認為，色情著作也是著作權法第3條第1項之第1款的「著作」，且該影片雖設定以男女性交作為拍攝主題，並為敘事的主要素材，拍攝手法、情節設計，都足以表現作者的個性或獨特性，而具有最低程度的創意、創作性要件，符合一般視聽著作應具有之原創性要件。
法官指出，我國2002年起正式加入「世界貿易組織」，配合世界趨勢長期不斷宣導保護著作權，一般人應都知道，劉姓男子難以推卸，他用LINE傳送電磁紀錄的方式給別人，客觀上符合重製、公開傳輸他人之著作財產權，及散布猥褻影像的要件。
法官考量，劉姓男子之前僅有賭博紀錄，依擅自以公開傳輸之方法侵害他人之著作財產權罪，處拘役40日，易科罰金4萬元。
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