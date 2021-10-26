台灣富士全錄掏空案 檢調發動第二波搜索

台灣富士全錄營業本部本部長吳經明，涉利採購案權限不實交易，造成公司2億元損害，調查局本月13日搜索約談吳經明等人，檢方聲押吳經明獲准，台北市北市調處今再發動第2波搜索，約談與吳配合5名廠商、並提訊在押的吳到案，預計晚間移送北檢複訊。

全案除吳經明被羈押禁見，吳的妻子陳慧珍、胞妹吳熙筠、共犯譚修齊，先前被檢方各諭令30萬元交保；親友周賢良、合作廠商曾文娟、楊靜芳等3人，各50萬元交保；共犯林珮萱以20萬交保。

據調查，吳經明等人2013年至2018年間，找來配合假採購的聚碩科技等公司，協助開立假發票，讓廠商從中賺取價差，再協助吳製作資金進出項流程，掩飾掏空犯行；吳日前到案後否認不法，強調所有採購都有實際進貨，沒有掏空。

台灣富士全錄由於日本母公司的股權變動，成為百分百富士軟片子公司，今年4月更名為「台灣富士軟片資訊股份有限公司」；聚碩科技公司曾與艾博斯科技進行虛偽交易，時任董事長吳祚綏也被檢調約談。