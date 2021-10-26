快訊

太魯閣號出軌案事發逾半年 法院裁定李義祥60萬交保、限制出境

黃天牧找國泰世華董座「喝咖啡」 點出1關鍵要銀行警惕

台灣富士全錄掏空案 檢調發動第二波搜索

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台灣富士全錄營業本部本部長吳經明，涉利採購案權限不實交易，造成公司2億元損害，調查局本月13日搜索約談吳經明等人，檢方聲押吳經明獲准，台北市北市調處今再發動第2波搜索，約談與吳配合5名廠商、並提訊在押的吳到案，預計晚間移送北檢複訊。

全案除吳經明被羈押禁見，吳的妻子陳慧珍、胞妹吳熙筠、共犯譚修齊，先前被檢方各諭令30萬元交保；親友周賢良、合作廠商曾文娟、楊靜芳等3人，各50萬元交保；共犯林珮萱以20萬交保。

據調查，吳經明等人2013年至2018年間，找來配合假採購的聚碩科技等公司，協助開立假發票，讓廠商從中賺取價差，再協助吳製作資金進出項流程，掩飾掏空犯行；吳日前到案後否認不法，強調所有採購都有實際進貨，沒有掏空。

台灣富士全錄由於日本母公司的股權變動，成為百分百富士軟片子公司，今年4月更名為「台灣富士軟片資訊股份有限公司」；聚碩科技公司曾與艾博斯科技進行虛偽交易，時任董事長吳祚綏也被檢調約談。

台灣富士全錄營業本部部長吳經明（左）與妻子陳慧珍。資料照
台灣富士全錄營業本部部長吳經明（左）與妻子陳慧珍。資料照

北市 掏空

延伸閱讀

富士全錄前部長吳經明A二億元 裁定羈押禁見

富士全錄掏空案 營業部長被聲押

富士全錄爆掏空 營業部長移送 親友遮傘護駕

台灣富士全錄營業本部長爆掏空2億 檢調搜索約談8人

相關新聞

台灣富士全錄掏空案 檢調發動第二波搜索

台灣富士全錄營業本部本部長吳經明，涉利採購案權限不實交易，造成公司2億元損害，調查局本月13日搜索約談吳經明等人，檢方聲...

上櫃公司遊戲橘子遭詐3千萬 嫌犯6折賣出警追回千萬

無業的林姓男子等5人利用人頭信用卡在Apple Store、Google商店刷卡，購買上櫃公司遊戲橘子（6180）旗下的...

台南0206震災復建工程 安南區2里長收賄被重判

2016年0206台南大地震，造成土壤液化導致房屋沈陷，兩工程行有意爭取施作，以每戶2萬元代價向台南市安南區溪頂里長蔡崇...

心情不好猛砸別人車 法官判處砸車男拘役百日

彰化縣溪州等多個鄉鎮去年6月到8月連續多輛路邊車子遭利器破壞，車主人心惶惶，警方據報逮捕36歲廖姓男子，但他警詢及偵訊時...

竊電集團重施故技 南警拘提4人法辦

60歲許姓男子等人組成竊電集團，涉嫌以改造電表齒輪、加裝電阻、裝設遙控器或電容器等方式，協助養殖業者改裝電表竊電，每次收...

當土地公鄰居 新北行政執行署拍賣18筆烘爐地土地

法務部行政執行署新北分署明天下午3時將拍賣位於新北市中和區烘爐地的土地18筆，其中一筆佔地面積最大高達1506.45坪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。