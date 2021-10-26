台南0206震災復建工程 安南區2里長收賄被重判

2016年0206台南大地震，造成土壤液化導致房屋沈陷，兩工程行有意爭取施作，以每戶2萬元代價向台南市安南區溪頂里長蔡崇立、安西里長劉昆河賄賂，順利取得工程，檢調查出，蔡收賄310萬元，劉收賄114萬元，台南地院審理時，兩里長均否認收賄，兩工程行負責人等7人坦承行賄，台南地院今天宣判，蔡處12年、劉處8年2月徒刑，並沒收犯罪所得，可上訴。

另兩工程行負責人、會計及股東等7人分處6月至10月不等徒刑，緩刑3年，判決確定後向公庫支付5萬至20萬元，褫奪公權2年。

檢調調查，台南市安南區數百棟民宅因2016年0206地震造成土壤液化，導致房屋沈陷，市府召開「0206震災復原重建小組會議」，決議辦理沈陷區住宅頂升扶正及地質改良工程補助作業，並於2016年6月8日第8次會議中，會議結論由安南區公所、里長及工務局協調受災戶共同做整體的地盤改良及房屋扶正。

然而，溪頂里長蔡崇立、安西里長劉昆河因受市府交辦相關職務，包括協助施作廠商舉辦施工說明會、收集及協調住戶簽立整體施作同意書、協助受災戶尋找施工廠商、收集土壤液化受損建物頂升扶正施作切結書、施工照片等證明文件，函報安南區公所函轉工務局審核，以利市府發放補助款給受災戶等工作。

因受災戶欠缺管道尋找合適施作廠商，及基於對里長信賴，通常會仰賴里長安排廠商進行施作，計有兩工程行以2萬元代價向兩里長賄賂，順利取得工程。據調查，蔡前後收受現金310萬元，劉則收受現金114萬元。

台南地院合議庭審理，蔡、劉2人均否認收受賄賂犯行，但兩工程行包括負責人在內7人均坦承交付賄賂犯行，證人證詞及相關帳冊佐證，認事證明確，依法論罪科刑。