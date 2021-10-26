心情不好猛砸別人車 法官判處砸車男拘役百日

彰化縣溪州等多個鄉鎮去年6月到8月連續多輛路邊車子遭利器破壞，車主人心惶惶，警方據報逮捕36歲廖姓男子，但他警詢及偵訊時都保持緘默，不作任何答辯，只好找他的媽媽出面指認。彰化地方法院法官認為廖男毀損他人車輛時行為無異狀，但審酌領取身心障礙證明，判處拘役100日，可上訴。

判決書指出，廖男涉嫌持斧頭、藍波刀等利器，在溪湖鎮、鹿港鎮、秀水鄉、埔鹽鄉破壞路邊車輛，10多輛車的前擋風玻璃破裂、引擎蓋凹陷和前或後輪胎破損，不堪使用，各車主無端受害，需耗費金錢和時間修復。

警方接獲報案，根據路口監視畫面逮捕廖男，廖男在警詢保持緘默，警方請他的媽媽指認錄影監視畫面中的男子，他的媽媽確定「是我兒子沒錯」，被警方移送偵辦，在偵訊時廖男繼續保持緘默，不作答辯，檢方連同相關證據依涉犯毀損罪起訴。

雖有證人證稱廖男罹患思覺失調症，民國108年11月經鑑定而領有輕度身心障礙證明，又說廖男應繼承的財產遭親人霸占，因一直沒處理好，壓力很大。

法官調查他在警詢時答稱「我都保持沈默」，又監視錄影畫面顯示他破壞車輛時知道要隱匿掩飾自己的不對行為，此外廖男曾自陳「是因為心情不好才砸車，與自己疾病症狀無相關聯」，由此無從認有不能了解當時破壞行為的情形或判斷能力缺損，導致不能辨識或欠缺辨識違法行為的能力。