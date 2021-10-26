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私設銀聯卡刷卡機逃漏稅 陸客團購物站負責人遭管收

中央社 / 花蓮縣26日電

台東一家販售紅珊瑚藝品公司因欠稅與相關罰鍰，經國稅局移送強制執行，負責人許女拒繳欠款新台幣2200多萬元，還將資金轉帳至他人名下，行政執行署25日向法院聲請管收獲准。

法務部行政執行署花蓮分署今天發布新聞稿表示，旭○公司於民國95年間成立，以販售紅珊瑚等藝品為主要營業項目，為專門經營陸客團來台觀光旅遊期間消費的購物站，曾輝煌一時。

此公司負責人許女（58歲）於97年11月起至99年7月間及99年8月起至100年7月間，分別與兩家境外公司簽約，由此兩家境外公司至購物站裝設當時非經主管機關核准的銀聯卡刷卡機；當陸客刷卡消費後，交易資料即回傳至香港及中國，再透過地下匯兌管道將應收帳款匯入許女個人或其指定之第三人帳戶，形同「在台購物」、「境外付費」情形。

因許女涉嫌隱匿收入並逃漏稅捐，分別於100年4月及同年10月間遭新北市及高雄市調處查獲，合計查獲金額高達上億元。此外，這家公司名下存款也陸續遭許女掏空、隱匿、處分，並進行資金移轉，金額高達3000萬餘元。

承辦行政執行官認為，許女行為已構成行政執行法的管收事由，經各種強制執行方法後，已別無其他措施可執行；且受理執行期間，已多次給予機會並勸諭許女誠實繳納，但她仍拒絕提出具體可行的清償計畫，於是25日向台灣花蓮地方法院聲請管收許女獲准。

行政執行署花蓮分署指出，類似購物站架設銀聯卡刷卡機遭調查局破獲的不法集團高達數十家，大部分均已誠實繳納稅款，但仍有部分購物站公司尚未繳納；呼籲欠稅負責人應自動繳納欠稅及罰鍰，切勿心存僥倖或低估執法決心。

花蓮 逃漏稅

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