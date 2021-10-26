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網傳高雄女學生集體吸毒賣淫 刑事局：11年前舊聞

中央社 / 台北26日電

刑事局今天指出，近日網傳高雄多名女學生集體吸毒且缺錢買毒而出賣靈肉的訊息，經查此為11年前舊聞，並非近日事件，提醒民眾若接獲來源不明訊息勿隨意轉傳、以免觸法。

刑事局發布新聞稿表示，近來網路通訊軟體和社群平台流傳「高雄某高職夜校女學生，全班40名同學竟有30人集體吸毒，且越陷越深、無力自拔，其中10多人因缺錢買毒，竟不惜出賣靈肉，放學就直奔酒店脫衣陪酒」。內容還說，「這群同窗女生沉淪速度之快、禍延範圍之烈，為台灣教育史上罕見」。

經刑事局進行了解，此為11年前新聞報導，並非近日所發生新聞事件。

刑事局指出，針對此不實言論，台灣事實查核中心也於昨天查明，網傳新聞原始事件是自由時報2010年4月23日報導，高雄某高職學生吸食毒品事件，並非近年事件。

此外，根據目前毒品危害防制條例規定，持有第三、四級毒品5克以上者，得處以刑期或併科罰金；若5克以下，仍處以罰鍰及講習。網傳「放寬校園持毒5公克合法」並不符合事實。

刑事局提醒，網路訊息結合社群傳播迅速，民眾若接獲來源不明或未經證實網路訊息應保持警覺，多方查證、勿再轉傳，以免觸法。

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