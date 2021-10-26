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台鐵再爆採購弊案 檢廉8路搜索、約談12人

聯合報 / 記者王聖藜林孟潔曹悅華／台北即時報導

台鐵爆採購弊案！檢廉單位接獲檢舉，指3年前發包採購案時，有廖姓等員工涉及驗收不實，涉犯貪汙圖利罪，台北地方檢察署今天發動搜索、約談，預計傍晚收網，不排除對涉案人強制處分。

檢廉蒐證指出，廖姓被告等人於2018年、2019年辦理台鐵相關採購案，涉嫌不實驗收及圖利廠商，使廠商獲得100餘萬元工程款，蒐證後，啟動偵辦。

據了解，檢廉單位針對採購案蒐證，早於台鐵太魯閣號列車今年4月2日出軌、失事導致49人死亡慘案發生之前，事故發生後，辦案人員蒐證腳步加速，今天預計針對廖姓嫌疑人等12名被告查辦。

專案人員透露，廖姓嫌疑人至少涉犯貪汙治罪條例圖利罪罪嫌，至於有無涉嫌行收賄事證，搜索過後將繼續大追查。今日指揮廉政署則執行搜索8處，預計訊問被告12人及證人到案。

對此，台鐵局表示，將全力配合廉政署及台北地方檢察署調查行動，期勿枉勿縱，以釐清事實真相。

台鐵爆採購弊案！檢廉單位接獲檢舉，指3年前發包採購案時，有廖姓等員工涉及驗收不實，涉犯貪汙圖利罪。記者劉學聖／攝影
台鐵爆採購弊案！檢廉單位接獲檢舉，指3年前發包採購案時，有廖姓等員工涉及驗收不實，涉犯貪汙圖利罪。記者劉學聖／攝影

台鐵 貪汙

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