牛爾官方臉書盜用插畫惹議 委外經營公司慘賠15萬元

知名美妝達人牛爾創立的「美之本」國際公司委由第五代虛擬科技公司負責經營品牌和臉書粉絲團、牛爾官方臉書專頁的貼文，但去年牛爾臉書未經授權使用藝術家許彤的插畫，美之本認為第五代公司損害商譽和營收，求償100萬元懲罰性陪違約金；台北地方法院判第五代公司應賠償15萬元，可上訴。

美之本公司提告主張，2018年10月15日簽約委由第五代公司處理品牌社群平台貼文、廣告投放、粉絲團經營等，而第五代公司再找邁圈技共同處理牛爾官方臉書專頁的時事創意貼文。

但第五代公司、邁圈公司去年5月26日在牛爾官方臉書刊出一則「抗老順時中」的貼文，卻未經授權使用許彤的插畫，大量網友和許彤皆同聲譴責，經查是邁圈員工未經確認才導致侵權，事後第五代、邁圈以15萬元和許彤和解。

美之本認為，第五代公司不法侵害他人著作權，害公司商譽受損、外在評價下降，要求第五代公司應給付100萬元懲罰性違約金。

第五代公司抗辯，員工誤以為經許彤授權才使用插畫，已主動聯繫釐清誤會，並提出和解方案來解決爭議，並非坦承有侵權事實；再者，認為美之本要求的金額過高，又美之本稱營業損失超過1700萬元，卻只提出內部自行製作的表格，沒有營業額證明文件等，另美之本認為業績下滑的期間，剛好是新冠肺炎爆發，因此美之本營業額下降極大可能是因為疫情所致。