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人妻夥同情夫殺夫焚屍 姦情曝光被判連帶賠償釀殺意
擔任監工的袁姓工地主任，慘遭妻子姚女及情夫陳男下藥迷昏後，再由陳男持鐵棍重擊袁致死焚屍，中檢今天依殺人等罪起訴姚女、陳男，而2嫌殺害袁男的動機，在於姚女及陳男的姦情曝光，因袁男請求損害賠償，法官認姚女、陳男侵害袁的配偶權，判決連帶賠償袁男新台幣20萬元，但也因而造成2人懷恨在心，預謀殺害袁男致慘死。
袁男主張，他與姚女為夫妻關係，陳男明知姚女已婚，仍自去年6月間起與姚女來往，從2人手機互傳訊息，姚女稱陳男為老公，及一起出遊所拍照片，2人交往已逾越一般友誼的男女關係。侵害到他的配偶權，因此請求損害賠償，要求2人連帶賠償新台幣80萬元。
姚女、陳男辯稱是和其他人一起出遊，一起住一個房間，稱老公是玩遊戲。姚女並辯稱袁男會打她。
法官勘驗照片，發現姚女與陳男狀極親密，顯非一般普通朋友所拍照片；且LINE中姚女稱陳男為老公，及內容也非姚女所辯是玩遊戲，已足認定侵害袁男基於配偶對於完整健全及幸福家庭期待，以及對於配偶忠誠度信任，侵害袁男的配偶權，因此判決姚女及陳男賠償袁男新台幣20萬元。
姚女與陳男外遇遭丈夫袁男求償，判賠新台幣20萬元，因姦情曝光，萌生殺意，今年5月間趁外出時，將安眠藥摻入咖啡給袁飲用，致袁昏迷後，由陳駕車載袁至新竹縣橫山鄉住處，持鐵棍重擊袁頭部致死，再潑汽油焚屍後棄屍，台中地檢署依今天殺人等罪將姚女、陳男起訴，並請法官從重量刑。
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