快訊

千元幸運兒就是你？i原券第三波「2組尾數」開出

竹東少女性侵焚屍案 主嫌林春雄服刑心臟停止送醫仍猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人妻夥同情夫殺夫焚屍 姦情曝光被判連帶賠償釀殺意

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

擔任監工的袁姓工地主任，慘遭妻子姚女及情夫陳男下藥迷昏後，再由陳男持鐵棍重擊袁致死焚屍，中檢今天依殺人等罪起訴姚女、陳男，而2嫌殺害袁男的動機，在於姚女及陳男的姦情曝光，因袁男請求損害賠償，法官認姚女、陳男侵害袁的配偶權，判決連帶賠償袁男新台幣20萬元，但也因而造成2人懷恨在心，預謀殺害袁男致慘死。

袁男主張，他與姚女為夫妻關係，陳男明知姚女已婚，仍自去年6月間起與姚女來往，從2人手機互傳訊息，姚女稱陳男為老公，及一起出遊所拍照片，2人交往已逾越一般友誼的男女關係。侵害到他的配偶權，因此請求損害賠償，要求2人連帶賠償新台幣80萬元。

姚女、陳男辯稱是和其他人一起出遊，一起住一個房間，稱老公是玩遊戲。姚女並辯稱袁男會打她。

法官勘驗照片，發現姚女與陳男狀極親密，顯非一般普通朋友所拍照片；且LINE中姚女稱陳男為老公，及內容也非姚女所辯是玩遊戲，已足認定侵害袁男基於配偶對於完整健全及幸福家庭期待，以及對於配偶忠誠度信任，侵害袁男的配偶權，因此判決姚女及陳男賠償袁男新台幣20萬元。

姚女與陳男外遇遭丈夫袁男求償，判賠新台幣20萬元，因姦情曝光，萌生殺意，今年5月間趁外出時，將安眠藥摻入咖啡給袁飲用，致袁昏迷後，由陳駕車載袁至新竹縣橫山鄉住處，持鐵棍重擊袁頭部致死，再潑汽油焚屍後棄屍，台中地檢署依今天殺人等罪將姚女、陳男起訴，並請法官從重量刑。

監工袁男慘遭妻子姚女及情夫陳男下藥迷昏殺害，殺人動機在於姚女及陳女的姦情曝光，袁男請求損害賠償，法官判決姚女及陳男連帶賠償袁男新台幣20萬元，但也因而造成2人懷恨在心，預謀殺害袁男致慘死。圖／本報資料照
監工袁男慘遭妻子姚女及情夫陳男下藥迷昏殺害，殺人動機在於姚女及陳女的姦情曝光，袁男請求損害賠償，法官判決姚女及陳男連帶賠償袁男新台幣20萬元，但也因而造成2人懷恨在心，預謀殺害袁男致慘死。圖／本報資料照

殺人 外遇

延伸閱讀

姦情被拆穿！妻當幼女面下藥迷昏夫 還夥同小王殺人焚屍

磁磚下藏百年情書！不惜深夜幽會 揭男癡愛人妻的「禁忌之戀」

小三上門要她死心離婚 人妻才驚覺暖男夫外遇六年還偷生

趁她不在call小姑搬烤箱 人妻爆氣嗆婆婆「滾回老家」

相關新聞

上櫃公司遊戲橘子遭詐3千萬 嫌犯6折賣出警追回千萬

無業的林姓男子等5人利用人頭信用卡在Apple Store、Google商店刷卡，購買上櫃公司遊戲橘子（6180）旗下的...

89歲翁恫嚇「承擔滅門血案悲傷」 游錫堃為他求情獲緩刑

89歲老翁游貴湘不滿立法院長游錫堃和美國在臺協會前處長酈英傑會面時，倡議台美建交，寄信恫嚇「承擔滅門血案的悲傷」，還附上...

租客訴苦「做夢都夢到她」求重判 張淑晶辯無罪：被聯合陷害

女房東張淑晶上周三因偽造文書鋃鐺入獄，她另涉坑騙房客案，新北地方法院依14個誣告罪判她5年6月徒刑。張淑晶和檢方皆上訴，...

阿扁親家趙玉柱入監 第一餐三菜一湯還有麥克雞塊

前總統陳水扁親家趙玉柱涉及台開內線交易判刑4年定讞，今天上午11點左右進台南監獄，入監第一頓午餐有椒鹽紅目鰱、麥克雞塊、...

姦情被拆穿！妻當幼女面下藥迷昏夫 還夥同小王殺人焚屍

台中市民姚女與陳男外遇，遭丈夫袁男求償，萌生殺意，5月間趁外出時，將安眠藥摻入咖啡給袁飲用，致袁昏迷後，由陳駕車載袁至新...

當土地公鄰居 新北行政執行署拍賣18筆烘爐地土地

法務部行政執行署新北分署明天下午3時將拍賣位於新北市中和區烘爐地的土地18筆，其中一筆佔地面積最大高達1506.45坪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。