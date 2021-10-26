駕警車鳴笛追捕現行犯 警撞傷騎士遭判刑5月

姜姓員警駕警車鳴笛追捕現行犯時，闖紅燈撞傷楊姓女騎士。新北地院審理認為，警員因緊急任務有交通優先權，仍應負其他交通注意義務，20日判處姜姓員警有期徒刑5月，可上訴。

判決書指出，民國107年3月31日上午9時許，桃園市政府警察局八德分局大安派出所姜姓警員，在桃園市八德區發現卓姓男子把車停在人行道上，以警用電腦查詢獲知陳姓車主是竊盜治安顧慮人口，遂駕車攔查，卓男因涉及傷害致死案及身上有毒品，竟駕車開溜。

姜姓員警認為卓男涉妨害公務，立即開啟警示燈並鳴笛追緝，行經新北市鶯歌區鶯桃路658巷口時闖紅燈，撞上從巷口駛出、綠燈直行的楊女，致楊女重傷，治療後仍有意識及語言障礙、四肢運動功能障礙，生活亦無法自理。

新北地方法院審理時，姜姓員警辯稱當時被其他車輛擋住視線，才沒看到被害人，且「我已盡到相關的警示責任」、「事故是因被害人從巷口駛出時沒有禮讓警備車，所以我沒有過失」等。

合議庭認為，姜姓員警雖因追緝現行犯緊急任務，且有啟用警示燈及警鳴器，不受行車速度、標誌、標線及號誌指示限制，但事故地點有許多店家，事發時又是民眾上班、採買或洽公等繁忙時段，仍應減速小心駕駛。

合議庭審酌，姜姓員警自首可以減刑，若為追緝逃犯等任務，就不顧一切搶快，造成死傷，反失保護民眾的初衷；依法執行任務仍應兼顧交通安全，即使無法追上，還不致於發生立即實質危害，權衡後仍以確保用路人交通安全為優先，依業務過失傷害致人重傷罪判處有期徒刑5月。